El drama del abuso sexual infantil, en un nuevo libro de la cipoleña Irene Montesino

La escritora cipoleña Irene Montesino, en su segundo libro, aborda el drama del abuso sexual infantil. "Yo esperaré hasta que vuelvas", se titula el texto.

El abuso sexual infantil, con sus dramáticas consecuencias, el constante sufrimiento que genera y la necesidad de prevenirlo y de atender a sus víctimas, es abordado desde el rigor profesional, la experiencia y una mirada comprometida y trascendente por la escritora cipoleña Irene Montesino, en su nuevo libro titulado "Yo esperaré hasta que vuelvas".

Solidez académica, vuelo poético y un profundo cuidado y respeto surgen de las 280 páginas del texto, que tiene como subtítulo estas palabras: "El amor que sana, sana mi generación".

Irene cuenta con formación universitaria profesional, ya que es licenciada en Servicio Social, una disciplina que le ha brindado muchas y apropiadas herramientas para abordar un tema tan delicado y de tantas aristas y complejidades .

IRENE MONTESINO ESCRITORA La escritora Irene Montesino profundiza en el drama del abuso sexual infantil en su libro titulado "Yo esperaré hasta que vuelvas". En el texto, subtitulado "El amor que sana, sana mi generación", confluyen la investigación y el rigor profesional con lo personal y lo espiritual.

Sin embargo, el problema tratado es tan difícil y presenta tantos matices que, incluso, la intervención de muchos profesionales de otras especialidades no asegura su comprensión plena. Consiente de ello y asumiendo el desafío, la escritora no solo que investigó a fondo y sondeó en su alma, sino que, además, buscó colaboradores que aporten su visión, sus conocimientos y su sentir humano para la realización de la obra.

Por lo que se expresa en "Yo esperaré hasta que vuelvas", los lectores deben ser mayores de edad, quienes podrán adquirirlo en su versión digital a través de Amazon y en su formato en papel, para quienes viven más lejos, a través de Mercado Libre, y para quienes viven más cerca, a través de Mercado Pago.

Un libro dirigido al público adulto

"El libro está dirigido a los adultos" y solo después los adultos, como lectores responsables y concientes de su contenido, pueden valorar su explicación a los niños, lo que debería hacerse siempre con el cuidado y la delicadeza que resultan imprescindibles, manifestó la autora.

Hay que tener presente, siempre, que el compromiso activo de los lectores puede ayudar a una toma de conciencia cada vez más necesaria a fin de construir un mundo mejor.

El texto lo publicó en la editorial Rhema, en 2025, y la primera presentación la realizó en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Con posterioridad, lo dio a conocer en instalaciones de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti y ha sido invitada a difundirlo en el marco de las actividades culturales veraniegas del Municipio local. También en Neuquén han manifestado interés por la obra, su divulgación, su adquisición y su lectura.

IRENE MONTESINO LIBRO PRESENTACION La primera presentación del libro se concretó en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

El texto es el segundo que publica la escritora. Su anterior trabajo tiene como título "Hasta el otoño que viene" y data del 2009. Todavía se lo puede encontrar en las estanterías de distintas librerías. En su escritura, recrea una etapa difícil de su vida que le tocó afrontar, justamente en una temporada de otoño.

Planteado por la autora como una herramienta de superación personal, en el libro los acontecimientos se narran "con pinceladas de poesía", ya que, aun sin ser poeta, en lo que escribe siempre busca que haya "algo de poesía", según sus propias palabras.

IRENE MONTESINO EN LA CIC LOCAL Irene Montesino, licenciada en Servicio Social y escritora, también presentó su libro en la Cámara de Industria y Comercio local.

En su obra Hasta el otoño que viene, está ya, como en germen, lo que sería varios años después su segundo libro, el actual, el que le ha costado mucho trabajo poder concretarlo, por la labor investigativa que desplegó y por lo profundo que tuvo que bucear en su ser interior, en sus recuerdos, en su sensibilidad y en su honda fe de creyente, evangélica, en su caso.

El respaldo de la familia

Pero no estuvo sola en su misión, ya que la han apoyado y acompañado, de un modo u otro, todos los miembros de su familia. Como su esposo, el conocido periodista radial Baltazar Fuentes, sus hijos Nelson y Natalia y hasta sus cuatro nietos, uno de los cuales nació en Cipolletti y los otros tres, en Córdoba.

En la génesis de Yo esperará hasta que vuelva, que comenzó a escribir en 2018, existe una necesidad expresiva profunda. Porque las personas, durante su existencia, se enfrentan a diversos avatares y circunstancias, que dejan su huella en lo más hondo, huellas que son más hondas de acuerdo a la intensidad de lo vivido.

IRENE MONTESINO LIBRO El libro "Yo esperaré hasta que vuelvas" fue publicado por la editorial Rhema. Se puede conseguir en formato digital y como texto en papel. Su lectura propone, en lo literario, un viaje a través de 22 estaciones de un tren metafórico.

"Sin duda, la vida tiene sus momentos de color de rosa, como se dice, pero también la vida tiene sus sus tintes oscuros", reflexionó y puso de relieve el deber, en el caso de los padres, de "acompañar a nuestros hijos" cuando se presentan retos y ocasiones difíciles.

Claro que, es la convicción de Irene, en todo está Dios, su presencia, su iluminación. "Es cuestión de elevar nuestra mirada y realmente encontrarnos con Dios que creo todas las cosas", enfatizó. Y a lo largo de su vida, para su bien, le fue dada la revelación divina y por ello ahora puede decir que "Yo lo encontré a Dios, me fue dada esa luz que no tiene igual para desarrollarme en la vida. Porque todos tenemos una vida, todos tenemos una historia, una historia de vida".

Sin embargo, "el punto es qué hacemos con esa historia, nos quedamos ahí o decimos: 'bueno, está bien. Yo tuve esta situación, tuve esta otra. Y de pronto, podemos decir, bien, yo voy hacia adelante. Y trato de superarme, y darle gracias a mis padres por lo que pudieron darme, por el conocimiento que tenían y sigo adelante".

El íntimo oficio de escribir

Conociendo que en el oficio de escribir "se desnuda el alma" y sabiendo claramente lo que esto implica, decidió ser consecuente al máximo consigo misma, como persona y como autora. Por eso, "en este segundo libro yo cuento mi propia historia. Y me decide la valentía, porque yo me podría haber quedado con mi historia que partió un día en dos la niñez, mi niñez a los 9 años. Me podría haber quedado ahí", sin más, sin testimoniarlo ni compartirlo.

Pero no, ya que "en la medida que iba avanzando en la vida, me di cuenta de que eso no podía quedar ahí. Que yo tenía que comenzar a a plasmar en unas páginas esa historia".

Nada fue fácil, "porque me encontraba en el camino con situaciones y veía los pros y los contras, de quedarnos en un cuadro, en una situación oscura y no salir de ahí". No obstante, no era ese su destino y "la vida me dio oportunidades para salir de ese cuadro de oscuridad en el que en el que me encontré siendo niña y siendo inocente y sin saber absolutamente de nada de qué se trataba".

En el camino se va entendiendo

De vuelta: nada fue fácil. Ya que cuando se transita la niñez, "es como no tener palabras de las conductas de los demás, como no poder definirlas porque son adultos. Entonces, en el camino uno lo va entendiendo, se va instruyendo, se va equipando para para poder tener herramientas para uno mismo, en primer lugar. Y después, reconocer que puede ser también herramienta para otros".

Así, con los años, con la edad, se le fue dando un proceso que la llevó paulatinamente a reconocer que "algo me había sucedido y me había marcado mi vida". Añadió que nunca se detuvo en el tiempo, al contrario ella sentía que" tenía una fuerza interior para seguir adelante".

En su conversación con LM Cipolletti, Irene no acusó específicamente a nadie, no dio alusión alguna de quién o quiénes pudieron haber participado de la experiencia que menciona de su niñez. Tampoco dio detalles de lo ocurrido, ni aproximadamente, y de sus palabras no se puede inferir nada. No caben especulaciones, de ninguna índole.

Trabajo en situaciones difíciles

El hecho es que, al lado de sus recuerdos, en la elaboración de su libro mucho contribuyeron después los conocimientos y las experiencias que acumuló en su labor de asistente social, para el que estaba habilitada por la licenciatura que obtuvo en el año 2000. Le tocó trabajar en el Municipio, atendiendo situaciones muy difíciles, a partir de las cuales, además, se le abrió la oportunidad de acceder a información sobre la temática que había en el Hospital y en otras instituciones.

"Mi profesión me llevó al contacto con la gente, a conocer historias, a darme cuenta que, bueno, las leyes las tenemos, pero no alcanzan. Viví la realidad de una ley que que no nos permitía el trabajo, no nos permitía llegar al interior de la familia porque era de de instancia privada. Uno sospechaba que había abusos, que había maltrato y no podíamos acceder, no podíamos ingresar, no podíamos intervenir", cuestionó.

Por fortuna, con el tiempo "esa esa ley cambió. Entonces, lo que esté sucediendo en el interior de una casa, tratándose de una sospecha de abuso, de violación, de maltrato, ya no es de instancia privada, es de instancia pública. Entonces, ya se puede intervenir, ya se puede avanzar, ya el juez tiene que investigar".

Más aun, ahora se permite, por ejemplo, que "una denuncia la haga un tercero, aunque la familia no la certifique". La Justicia "tiene que actuar y avanzar en un hecho y tomar los recaudos necesarios para salvaguardar la vida de un niño que, incluso, ni siquiera conoce lo que le está sucediendo".

Sin tregua, contra el abuso sexual infantil

Y es que se debe luchar, sin tregua y sin pausa, contra el abuso sexual infantil y contra los abusos que, en general, puedan cometerse contra los niños y las niñas.

Al fin de cuentas, de eso trata Yo esperaré hasta que vuelvas. De denunciar y, mejor, de prevenir. De fomentar el respeto en las familias y en la sociedad. De ayudar y de persistir en ese camino.

Y por eso, en la preparación de la obra, "investigué, estudié bastante, leí bastante de todo el proceso que vive un niño abusado y que no sabe que es abusado. Que está siendo violentado en su identidad, en su dignidad y en todo lo que conlleva no haber podido acceder a alguien que te escuche, a alguien al que pueda contarle lo que está pasando, lo que le está pasando en la intimidad".

Un viaje por las vías del corazón

Al final, la escritora refirió cómo está estructurado su texto, la forma literaria en que eligió desarrollarlo. "Cada capítulo yo lo recreé como un viaje en tren por las vías del corazón. Son estaciones que se recorren, son 22 estaciones que se van recorriendo con distintas situaciones, con historias, y todo sembrado de valor".

El amor, la salud, el perdón y llegar a pensar que el alma puede sanar figuran, entre otras muchas cosas valiosas, en ese recorrido. Hasta se habla de "algo tan necesario que tenemos que cultivar en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser: el perdón".

Trascendencia, fe y convicción

Y siempre, de la trascendencia, del Dios de Irene y de todos aquellos que creen y tienen fe. Porque la autora afirma, sin ambages, su plena convicción en la existencia de la divinidad. El Dios del que le hablaron sus padres y que a ella le llevó su propio proceso para conocerlo.

Así, de pronto en su vida fue descubriendo que era Dios "el que te va guiando" y conduciendo "a una salida. Y así fue como yo misma tuve experiencias sobrenaturales, de esas de las que los chicos de hoy dicen que es creer o reventar. Experiencias tremendas que me hicieron reaccionar".

De eso, de toda esa espiritualidad, está imbuido también el libro de la cipoleña Irene Montesino.

Los interesados en contactarse con la autora pueden visitar el sitio www.irenemontesino.com