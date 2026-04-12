El cambio que se hizo esperar más de dos décadas y ahora transforma un histórico espacio cultural de Cipolletti

Una esperada incorporación marca un antes y un después en un centro clave de la ciudad. Qué cambia y por qué genera entusiasmo.

Las incorporaciones se dan luego de una serie de reclamos para para potenciar el trabajo diario en el establecimiento al que asisten más de 1000 alumnos. Foto: Gentileza.

Después de más de 20 años sin incorporaciones clave, finalmente se concretó una mejora largamente esperada en el Centro de Artes Visuales (CAV) , un espacio emblemático de la ciudad de Cipolletti .

La novedad generó entusiasmo tanto en alumnos como en docentes, que venían reclamando este tipo de inversión para potenciar el trabajo diario.

El Municipio de la ciudad adquirió tres nuevos tornos de alta calidad destinados principalmente a las clases de alfarería , una de las disciplinas con mayor demanda dentro del centro.

Se trata de equipos modernos, diseñados para talleres de enseñanza y producción intensiva, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de trabajo.

Inversión y mejoras integrales

La incorporación no llega sola. Forma parte de una serie de mejoras que se vienen realizando en el lugar, como trabajos en infraestructura y la puesta en valor de sectores clave.

Según se informó desde el área de Cultura, la inversión total ronda los 8 millones de pesos, lo que refleja la apuesta por fortalecer este espacio.

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Un espacio que no para de crecer

El CAV reúne a más de 1000 alumnos de todas las edades y ofrece una amplia variedad de disciplinas, desde cerámica y pintura hasta fotografía y talleres para infancias.

Se trata de un punto de encuentro cultural clave, donde la comunidad no solo aprende, sino que también crea y comparte.

Cómo sumarse

Quienes quieran conocer más sobre las propuestas y talleres disponibles pueden acceder a la web oficial del Municipio de Cipolletti.

El renovado impulso promete abrir nuevas oportunidades para quienes ya forman parte… y para los que están por descubrirlo.

Más inversión en Cipolletti: Parque Norte y Manzanas del Sol ya tienen LED

La Municipalidad de Cipolletti avanza con una serie de obras en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones que buscan mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la transitabilidad urbana. En los últimos días, el foco estuvo puesto en el recambio de luminarias LED en varios barrios y en el inicio de una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes.

Uno de los ejes centrales es la continuidad del plan “Cipo más LED”, una iniciativa que apunta a modernizar el sistema de alumbrado público en toda la ciudad. Durante esta semana, finalizan los trabajos en el sector de Parque Norte, Manzanas del Sol, 10 de Marzo y áreas cercanas a Marabunta y el CET 9, donde se instalaron un total de 203 luminarias nuevas con tecnología LED.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este recambio no solo mejora la iluminación en la vía pública, sino que también reduce significativamente los costos de mantenimiento y el consumo energético, en línea con una política de sustentabilidad que busca optimizar los recursos.