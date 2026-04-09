Defensa Personal para Mujeres: abren inscripciones para el entrenamiento integral

Las clases se dictarán en el Complejo Deportivo Municipal. La propuesta está destinada a mujeres mayores de 16 años para obtener herramientas para defenderse en situaciones de violencia.

Las clases se dictan los martes y jueves desde las 16 hasta las 17 horas.

La Municipalidad de Cipolletti anunció que continúan cupos disponibles para participar en las clases de Defensa Personal destinadas a mujeres y adolescentes mayores de 16 años. Una propuesta de entrenamiento físico para fortalecer las herramientas de autoprotección ante situaciones de violencia .

La iniciativa se desarrolla los martes y jueves de 16 a 17 horas en la cámara de Judo del Complejo Deportivo Municipal , en el predio ex-Corpofrut , ubicado en calle Saavedra 260 . El objetivo es que asistan adolescentes, jóvenes y mujeres para obtener herramientas de defensa personal , identificar maniobras para evadir ataques y fortalecer los recursos corporales en una situación de violencia.

El dictado de clases busca fortalecer herramientas de autoprotección ante situaciones de violencia, a partir de una práctica guiada y adaptada a distintas condiciones físicas. No se necesitan conocimientos previos , por lo que la invitación se extiende a todas las mujeres interesadas.

La actividad está a cargo de la profesora de judo Paola Montelpare, quien coordina los encuentros semanales. El objetivo es que las mujeres aprendan técnicas de defensa personal basadas en el uso eficiente del propio cuerpo, con la incorporación de movimientos específicos y estrategias para responder ante agresiones.

defensa personale La propuesta también incluye la práctica de golpes dirigidos a puntos vitales.

La propuesta también incluye la práctica de golpes dirigidos a puntos vitales, con enfoque preventivo, para inmovilizar al agresor y garantizar el escape del agresor.

Defensa Personal para la protección en situaciones violentas

“La actividad consiste en brindar herramientas a las mujeres para que puedan defenderse en casos de violencia, siempre desde el cuidado primordialmente de ellas. Viene de una de las ramas del judo por lo cual es muy completa", informó la profesora.

defensa No se necesitan conocimientos previos para asistir a las clases.

El entrenamiento contempla además una instancia de acondicionamiento físico orientado a mejorar resistencia, coordinación y fuerza, lo que permite complementar el aprendizaje técnico con una preparación integral.

Desde el área municipal destacaron que se trata de un espacio accesible que promueve la autonomía, la confianza y el cuidado personal, en un entorno contenido y supervisado por profesionales.

Las interesadas en sumarse pueden acercarse directamente en los días y horarios establecidos, sin necesidad de inscripción previa, para integrarse a una actividad que combina formación física con herramientas de autodefensa.