Hojas en todas partes de Cipolletti: lanzan un operativo y hacen un pedido clave a los vecinos
El Municipio activó un operativo especial en varios barrios. Buscan evitar problemas en desagües y piden una acción clave a los vecinos.
Con la caída constante de hojas, el Municipio de Cipolletti activó un plan intensivo de recolección para evitar complicaciones en la vía pública.
El objetivo es claro: mantener la limpieza, evitar desagües tapados y mejorar la circulación peatonal en toda la ciudad.
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El despliegue comenzó en sectores puntuales donde la acumulación es mayor. Informaron que los trabajos se desarrollan en los siguientes barrios: Capellán, Hidronor, Flamingo y Manzanas del Sol.
Desde el Ejecutivo adelantaron que el operativo seguirá avanzando en distintos puntos, con foco en avenidas y zonas arboladas.
Cómo trabajan las cuadrillas
El plan se ejecuta todos los días con personal de la Secretaría de Servicios Públicos y maquinaria específica que acelera las tareas.
Uno de los equipos clave es una máquina aspiradora y trituradora que permite levantar grandes volúmenes de hojas. La misma cuenta con un motor Briggs Stratton de 18 hp y tiene una capacidad de 4m3 de almacenamiento. Junto con una manguera de 5 metros la cual permite un gran ángulo de trabajo para el aspirado de las hojas en la vía pública.
Esto permite intervenir rápidamente en sectores críticos.
El pedido clave: lo que no hay que hacer
Desde el Municipio hicieron especial hincapié en la colaboración vecinal, que resulta fundamental para que el plan funcione.
Se recomienda:
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Embolsar las hojas y dejarlas en los cestos
O reutilizarlas para compostaje
Y una advertencia contundente: No quemarlas. Está prohibido por ordenanza debido al impacto ambiental y los riesgos para la salud.
Por qué es importante actuar ahora
La acumulación de hojas no es solo una cuestión estética. Puede generar:
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Obstrucciones en desagües pluviales
Problemas en días de lluvia
Dificultades para circular en veredas
Por eso, el operativo continuará en los próximos días y se espera que alcance más barrios de Cipolletti.
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