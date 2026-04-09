Hojas en todas partes de Cipolletti: lanzan un operativo y hacen un pedido clave a los vecinos

El Municipio activó un operativo especial en varios barrios. Buscan evitar problemas en desagües y piden una acción clave a los vecinos.

El Municipio de Cipolletti activó un plan intensivo de recolección en la ciudad. Foto: Gentileza.

Con la caída constante de hojas , el Municipio de Cipolletti activó un plan intensivo de recolección para evitar complicaciones en la vía pública.

El objetivo es claro: mantener la limpieza, evitar desagües tapados y mejorar la circulación peatonal en toda la ciudad.

El despliegue comenzó en sectores puntuales donde la acumulación es mayor. Informaron que los trabajos se desarrollan en los siguientes barrios: Capellán, Hidronor, Flamingo y Manzanas del Sol.

Desde el Ejecutivo adelantaron que el operativo seguirá avanzando en distintos puntos, con foco en avenidas y zonas arboladas.

Cómo trabajan las cuadrillas

El plan se ejecuta todos los días con personal de la Secretaría de Servicios Públicos y maquinaria específica que acelera las tareas.

Uno de los equipos clave es una máquina aspiradora y trituradora que permite levantar grandes volúmenes de hojas. La misma cuenta con un motor Briggs Stratton de 18 hp y tiene una capacidad de 4m3 de almacenamiento. Junto con una manguera de 5 metros la cual permite un gran ángulo de trabajo para el aspirado de las hojas en la vía pública.

Esto permite intervenir rápidamente en sectores críticos.

El pedido clave: lo que no hay que hacer

Desde el Municipio hicieron especial hincapié en la colaboración vecinal, que resulta fundamental para que el plan funcione.

Se recomienda:

Embolsar las hojas y dejarlas en los cestos

O reutilizarlas para compostaje

Y una advertencia contundente: No quemarlas. Está prohibido por ordenanza debido al impacto ambiental y los riesgos para la salud.

Por qué es importante actuar ahora

La acumulación de hojas no es solo una cuestión estética. Puede generar:

Obstrucciones en desagües pluviales

Problemas en días de lluvia

Dificultades para circular en veredas

Por eso, el operativo continuará en los próximos días y se espera que alcance más barrios de Cipolletti.