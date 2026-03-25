De vigilador a asistente bancario: lo cambiaron de función y terminó en juicio

Comenzó como seguridad en un banco de Cipolletti y terminó haciendo otras tareas. Se dio por despedido y fue a juicio. ¿Qué dijo la Justicia?

Un trabajador de seguridad privada de una entidad bancaria, se consideró despedido por la empresa, por lo que inició una demanda.

Un trabajador que comenzó desempeñándose como vigilador en una entidad bancaria de Cipolletti terminó protagonizando un caso judicial que puso bajo la lupa la redefinición de funciones laborales y las condiciones de trabajo .

El caso se centra en la experiencia de un empleado contratado por una firma de seguridad privada que prestaba servicios en la sucursal local del Banco Credicoop . Según se expuso en el expediente, su función inicial estaba claramente delimitada: vigilar el salón, controlar el uso de celulares y actuar ante situaciones específicas vinculadas a la seguridad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su rol comenzó a ampliarse. De acuerdo a su relato, empezó a colaborar con tareas que excedían el marco original de su contratación: asistía a clientes en el uso de cajeros automáticos , ayudaba en gestiones simples y acompañaba el funcionamiento cotidiano dentro de la entidad bancaria. Esa transformación en sus responsabilidades fue uno de los ejes centrales del conflicto.

seguridad privada generica -VALIDA 1200- El vigilador sumó con el tiempo tareas de asistente bancario con los clientes del cajero automático. (Imagen ilustrativa)

Un vínculo que se tensionó con el traslado

La relación laboral se tensó cuando el trabajador se vio impedido de ingresar a su lugar habitual de trabajo en Cipolletti. A partir de ese momento, inició reclamos formales para que se aclarara su situación.

Como respuesta, la empresa le comunicó una propuesta de traslado a otro destino, en la ciudad de Neuquén, y sostuvo que la relación laboral seguía vigente. Sin embargo, ese ofrecimiento fue cuestionado en sede judicial.

El análisis del caso puso el foco en lo ocurrido tras esa decisión. Por un lado, se constató que el trabajador dejó de prestar servicios en el lugar donde se desempeñaba habitualmente. Por otro, se examinó el alcance del traslado propuesto por la empresa.

La sentencia advirtió que ese cambio de destino carecía de precisiones fundamentales: no se detallaban tareas concretas, horarios ni condiciones de compensación por el desplazamiento. Además, el traslado nunca llegó a concretarse.

E.C.P BANCO (1).JPG El vigilador cumplía funciones en la sucursal del banco Credicoop de Cipolletti. Estefania Petrella

Salarios impagos y obligaciones incumplidas

Otro punto clave del expediente fue el reclamo por haberes. El trabajador sostuvo que no percibió los salarios correspondientes a los meses previos a la ruptura del vínculo laboral.

En ese aspecto, la Cámara Laboral de Cipolletti consideró determinante que la empresa no aportara documentación que acreditara el pago de esos sueldos. La ausencia de comprobantes jugó un papel central en la valoración del tribunal.

La firma, por su parte, argumentó que las tareas habían quedado suspendidas en el marco de la intervención de la autoridad laboral. Sin embargo, el fallo descartó esa justificación al remarcar que ese tipo de instancias no implica la suspensión de las obligaciones principales del contrato de trabajo.

E.C.P CAMARA LABORAL (3) La Cámara Laboral reconoció indemnizaciones al trabajador. Estefania Petrella

El fallo y la figura del despido indirecto

Con estos elementos, la Cámara concluyó que existieron incumplimientos suficientes por parte de la empresa para que el trabajador se colocara en situación de despido indirecto. Entre los puntos más relevantes se mencionaron la falta de pago de salarios y la imposibilidad de retomar tareas bajo condiciones claras.

A partir de esa interpretación, el tribunal reconoció indemnizaciones derivadas de la finalización del vínculo laboral, así como otros créditos vinculados a la relación de trabajo.

No obstante, la sentencia también rechazó algunos de los rubros reclamados por el trabajador, al considerar que no fueron debidamente acreditados durante el proceso judicial. El fallo corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que aún no se encuentra firme y puede ser apelado por las partes involucradas.

Más allá de su estado procesal, el caso pone en debate situaciones frecuentes en el ámbito laboral, especialmente en sectores tercerizados como el de la seguridad privada. La ampliación de tareas, los cambios de destino sin precisiones claras y la falta de acreditación de pagos aparecen como factores determinantes en conflictos que terminan en la Justicia.