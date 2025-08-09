Covid 19: La temible advertencia de infectólogo rionegrino sobre la nueva variante

Si bien en líneas generales "no es tan grave como las otras variantes", el especialista dejó un par de afirmaciones inquietantes.

Otra vez el Covid-19 mantiene en alerta a la población, en este caso por una variante denominada como " Frankenstein ”, por ser el resultado de la recombinación de dos linajes de Ómicron. Ahora fue detectada en tres casos en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que publica semanalmente el Ministerio de Salud.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como las autoridades sanitarias nacionales, coinciden en que “ el riesgo adicional para la salud es bajo” , pero para la población no hay buenos recuerdos del Coronavirus.

El médico infectólogo Héctor Ralli, estudioso de referencia en Viedma durante la pandemia, dio precisiones acerca de este tema. Al respecto, mencionó: " Esta es una nueva variante que surgió en Canadá, es una combinación de dos subvariantes de Covid-19 y tiene la característica de que es altamente contagiosa, mucho más que las otras variantes. Pero no produce tantos problemas, no es tan grave como las otras variantes" .

covid La nueva variante de Covid 19 genera preocupación.

De todos modos, el especialista manifestó: "En personas mayores de 60 años, o que tienen problemas respiratorios o cardíacos, puede traer problemas" y completó: "No hay otra posibilidad de prevención que, estando vacunado, que disminuye las posibilidades de adquirir la enfermedad".

Ralli, en declaraciones a Radio Noticias, remarcó: "Las únicas armas que tenemos para defendernos es usar barbijos en lugares cerrados, tener completa la vacunación antineumotóxica, antigripal y anti Covid".

Uno de los aspectos clínicos más llamativos de la variante Ómicron XFG es la aparición frecuente de ronquera o afonía, un síntoma que puede permitir a los médicos diferenciarla de otras variantes.

Además de la disfonía, los pacientes pueden experimentar fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga y malestar general, síntomas habituales en las infecciones por SARS-CoV-2.