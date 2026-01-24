Cipolletti bajo calor y viento: ¿A cuánto llegarán las temperaturas?

El Pronóstico del tiempo anticipa un sábado soleado y temperaturas elevadas. Será un domingo nublado y caluroso.

Cipolletti tendrá un sábado caluroso con vientos leves que no afectarán la jornada.

Cipolletti tendrá un sábado soleado , con cielos mayormente despejados durante gran parte del día y temperaturas cálidas que acompañarán toda la tarde. El calor será el factor común , con registros elevados desde las primeras horas de día y vientos persistentes , aunque sin ráfagas extremas.

Durante la mañana, a partir de las 9.00 el termómetro registra 25 grados , con cielo soleado y una sensación térmica apenas superior. El viento del sudoeste sopla con intensidades que van entre los 5 y 15 kilómetros por hora, lo que aportará un poco de brisa en las primeras horas del día.

Hacia las 10 de la mañana , el termómetro se elevará hasta los 28 grados , manteniendo el cielo despejado sobre la ciudad. La sensación térmica acompaña el aumento y el viento continúa desde el sector sudoeste, con velocidades estimadas entre 6 y 19 kilómetros por hora .

A las 11, el calor gana protagonismo con una temperatura que alcanza los 30 grados, bajo condiciones de pleno sol. El viento se mantiene constante desde el sudoeste, con ráfagas leves a moderadas que rondan los 5 a 20 kilómetros por hora, sin cambios significativos en el estado del cielo.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG La Isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar de la naturaleza. Antonio Spagnuolo

Al mediodía, Cipolletti registrará 32 grados, consolidando una franja horaria de altas temperaturas. La sensación térmica se ubica apenas por debajo del registro real, mientras el viento del sudeste tiene ráfagas de entre 4 y 20 kilómetros por hora.

Una tarde a pleno sol

Durante la tarde, cerca de las 14, el calor se intensifica y el termómetro marcará 35 grados, con cielo despejado y una sensación térmica elevada. El viento rota levemente al oeste y llegará a velocidades de 21 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (11).JPG Las temperaturas máximas anunciadas para este sábado son 37º. Antonio Spagnuolo

El pico térmico se registra alrededor de las 17, cuando la temperatura llega a los 37 grados en la ciudad. El cielo continuará soleado y el viento del oeste incrementará su intensidad, con ráfagas que pueden ubicarse entre 8 y 26 kilómetros por hora, lo que consolidará una típica tarde de sábado calurosa.

Hacia la noche, el calor comenzará a ceder de forma gradual. A las 20, la temperatura desciende a 35 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste entre 8 y 22 kilómetros por hora, mientras que cerca de las 23 el registro baja a 29 grados, con nubes y claros y ráfagas del norte que pueden alcanzar los 37 kilómetros por hora. Una temperatura que propone actividades al aire libre y disfrutar de la noche del sábado.

El natatorio de la Isla Jordán Otra opción para disfrutar de sábado es asistir al Natatorio de la Isla Jordán. Anahi Cárdena

Cómo estará el tiempo el domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo soleado con cielos despejados durante la madrugada que comenzarán a tener la presencia de nubes a partir de media mañana. La temperatura oscilará entre los 25 grados y los 32 grados durante las primeras horas del día. El viento soplará con ráfagas de entre 2 y 16 kilómetros por hora.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 37º lo que anticipa una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados. El viento del oeste tendrá una intensidad entre los 11 y 30 kilómetros por hora. El termómetro marcará temperaturas elevadas hasta las últimas horas del día, como los 35º anunciados para las 20.00 horas. Finalmente, el viento del suroeste comenzará a soplar con ráfagas de hasta 53 kilómetros por hora.