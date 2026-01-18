Como estará el clima este domingo y en el arranque de la semana en el Alto Valle

Enero continuará con altas temperatura en la región del Alto Valle . Si bien este fin de semana el calor no será tan sofocante como el anterior, de todas maneras, se esperan temperaturas sobre los 30 grados durante gran parte de la próxima semana.

Para este domingo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa buen tiempo, soleado y con calor tolerable. Por la madrugada la temperatura estará en los 15 grados con cielo despejado y viento leve del sector este. Por la mañana ascenderá a 20 grados con cielo despejado y viento moderado. Mientras que por la tarde estará soleado, con una temperatura máxima que alcanzará los 28 grados y ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora. Similares condiciones se darán hacia la noche excepto por la temperatura que descenderá a los 24 grados.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) pronosticó que estará cálido con tiempo bueno. También habrá periodos de vientos. Anticipó que se registrará un ascenso de la temperatura a comienzo de la semana. Similares condiciones para la zona de cordillera, donde habrá tiempo bueno para los próximos días con ascenso de la temperatura.

Cómo arranca la semana

El pronóstico del SMN para los próximos días anticipa un notable ascenso de la temperatura en la región. Desde la madrugada estará ventoso, con viento fuerte y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura estará en 15 grados y hacia la mañana ascenderá a los 22 grados bajo un cielo soleado. Pero el que también irá en ascenso será el viento con ráfaga de casi 60 kilómetros por hora. En horas de la tarde estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 33 grados y viento entre moderado y fuerte. Para la noche el cielo estará mayormente nublado, la temperatura descenderá a los 26 grados y continuará el viento con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Algo más sofocante se sentirá el calor el próximo martes. El organismo nacional pronosticó temperaturas extremas para esa jornada en la región. Por la mañana estará algo nublado con una temperatura que andará por los 20 grados con viento débil. Hacia la tarde el cielo se prevé que esté ligeramente nublado y la temperatura que se trepe a los 36 grados. El viento, en las últimas horas de la tarde/noche se espera que sople fuerte con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La AIC anticipó para el martes una temperatura extrema de 41 grados de máxima y 13 de mínima con tiempo inestable y viento en ascenso, que podrían llegar a rozar los 80 kilómetros por hora.

Fresco en la costa

El tiempo en la costa atlántica rionegrina, tanto en la zona de Las Grutas, San Antonio y Viedma, arrancará soleado pero con una temperatura que no superará los 21º. Sin embargo a partir del lunes se registrará un incremento que llegará a los 37º.