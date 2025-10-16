Cipo inició la cuenta regresiva hacia su centenario con un emotivo homenaje a familias históricas

En el marco del 99° aniversario, la institución albinegra lanzó la campaña #RumboAlCentenario con una jornada cargada de emoción, recuerdos y reconocimientos a familias que forjaron su historia.

El Club Cipolletti va rumbo al centenario y en sus 99 años comenzó con los homenajes.

Cipo comenzó oficialmente el camino hacia los 100 años de vida con un encuentro que reunió historia, emociones y sentido de pertenencia. En el marco del 99° aniversario, la institución homenajeó a nueve familias y referentes que, con su trabajo y compromiso, marcaron generaciones dentro del club.

Durante el acto, el presidente Luca Mancini entregó diplomas y cartas personalizadas a las familias Schroeder, Toschi, Lapuente, Trasarti, Sandi, Rossi, Zoppi, Grisanti y al nadador Iñaki Basiloff , reciente medallista mundial en paranatación. Cada reconocimiento simbolizó la gratitud hacia quienes ayudaron a construir la identidad albinegra a lo largo de casi un siglo.

En el cierre, la jornada se trasladó al restaurante 1946 , donde compartieron una cena dirigentes, referentes deportivos, representantes de las subcomisiones y el intendente Rodrigo Buteler , quien destacó la importancia del club en la vida social y deportiva de Cipolletti.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.27 PM

“El Club Cipolletti es un orgullo de la ciudad. Los invito a seguir participando, a hacerse socios y ser parte activa de esta gran familia”, expresó visiblemente emocionado.

Los homenajes continuarán mes a mes hasta el 15 de octubre de 2026, cuando se realice un reconocimiento general a 100 familias y referentes que dejaron su huella en la historia del club. La propuesta forma parte de la campaña #RumboAlCentenario, una iniciativa que busca unir pasado y presente en una celebración colectiva de identidad cipoleña.

“El club es nuestra segunda casa”

Los homenajes estuvieron atravesados por los recuerdos. Los integrantes de las familias distinguidas evocaron tardes en las piletas, las colonias de verano e invierno, los encuentros sociales y deportivos, y el valor sentimental que el club tiene en la vida de los cipoleños.

“El club fue nuestra segunda casa”, coincidieron varios de los homenajeados, quienes compartieron historias que reflejan la fuerte conexión entre la institución y la comunidad.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.33 PM

Entre los distinguidos, sobresalió la figura de Iñaki Basiloff, quien viene de obtener una medalla de Oro y otra de Plata en el Mundial de Paranatación de Singapur. Su madre destacó el acompañamiento constante del club, que le permite utilizar la pileta para entrenar en cualquier horario, y el trabajo conjunto con su entrenador, Jorge García.

Un siglo de historia albinegra

El Club Cipolletti fue fundado el 15 de octubre de 1926, año en que también se adquirieron los terrenos donde hoy funciona la sede central. Sus orígenes se remontan al Cipolletti Athletic Club, que ya vestía los tradicionales bastones albinegros y jugaba en la primera cancha ubicada donde hoy se encuentra la Plaza San Martín.

Con la unión de otras asociaciones y el empuje de vecinos apasionados, se consolidó el proyecto que dio nacimiento al actual club. Desde entonces, la institución se transformó en un pilar deportivo, social y cultural de la ciudad, acompañando de cerca la historia de Cipolletti, que también celebró recientemente sus 122 años.

A poco menos de un año del centenario albinegro, la campaña #RumboAlCentenario se propone mantener vivo el espíritu que forjó al club: el trabajo colectivo, la pertenencia y el amor por los colores blanco y negro que representan a toda una ciudad.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.34 PM

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.32 PM

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.34 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-16 at 10.02.34 PM (2)