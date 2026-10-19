Durante esta semana, se desarrollará el cronograma de atención primaria de perros y gatos; así como se habilitarán turnos para castraciones.

Castraciones y atención primaria gratuita de perros y gatos en Cipolletti: en qué barrios atenderán.

La Dirección de Zoonosis y Vectores de la Municipalidad de Cipolletti informó el cronograma de atención primaria para perror y gatos. El objetivo es garantizar el acceso gratuito a servicios básicos de atención primaria veterinaria para perros y gatos , promoviendo la prevención de enfermedades, el cuidado responsable de los animales y la protección de su salud, en diferentes espacios barriales que todos los vecinos puedan acceder.

En cuanto a los vecinos que necesiten el servicio, se recuerda que se atenderá por orden de llegada y que dentro de "atención primaria" se brinda:

También se brinda atención inicial a casos clínicos que por alguna situación particular no puedan concurrir a veterinarias privadas.

Cómo se organizó el cronograma

Martes en el Club San Martín (Manuel Estrada y Chile. Ingreso por calle Chile) de 12 a 16 horas.

(Manuel Estrada y Chile. Ingreso por calle Chile) de 12 a 16 horas. Jueves en Centro de Promoción Comunitaria de Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata) de 12 a 16 horas.

Sobre los turnos para castración en Costa Norte y Ferri

El Municipio local continúa relaizando jornadas de castración de perros y gatos los días sábados en distintos puntos de la ciudad. en este sentido, se informó que ya están disponibles los turnos para las jornadas del próximo sábado 31 de octubre en Costa Norte, y el sábado 7 de noviembre en Ferri, a partir de las 10 horas.

Los turnos se pueden solicitar previamente al 299-5692877 o al 299-5720311, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Los requisitos generales para las castraciones son los siguientes:

Ser mayor de edad

Concurrir con DNI

Caninos con correa, collar y bozal en caso de ser necesario.

Felinos en jaula de transporte,bolso, canil.

Cabe destacar que durante el pasado sábado 17 de octubre, se realizó una jornada de castración en el Club San Martín, durante la cuál se pudieron castrar a 37 animales.

La castración es una de las principales herramientas para promover el bienestar animal y el control responsable de la población de perros y gatos, disminuyendo el abandono de cachorros y animales en situación de calle.

El cronograma habitual de castraciones se lleva a cabo durante todo el año en diferentes espacios de la ciudad de manera gratuita, acercando el servicio a todos los barrios y sectores de la ciudad.

Alerta amarilla por lluvias: el Municipio de Cipolletti solicitó la colaboración de los vecinos

Ante la emisión de una alerta amarilla por lluvias y tormentas para Cipolletti y zonas aledañas, el Municipio solicitó a la comunidad colaborar activamente con medidas preventivas para reducir el riesgo de anegamientos y favorecer el normal escurrimiento del agua.

En este escenario, las autoridades pidieron expresamente a la población no sacar los residuos domiciliarios durante la jornada de hoy. La medida responde a que las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar la prestación normal del servicio de recolección y generar acumulación o dispersión de basura.

Prevención en la vía pública y líneas de emergencia

En materia de tránsito, el organismo solicitó circular con extrema precaución en motocicletas y bicicletas. Se recomienda reducir la velocidad al aproximarse a esquinas y curvas, donde la adherencia sobre el pavimento disminuye sensiblemente por la acumulación de agua.

Frente a cualquier situación que requiera asistencia, los vecinos de Cipolletti pueden comunicarse con la Central de Emergencias 109, operativa las 24 horas, o canalizar sus solicitudes a través de la línea 147.