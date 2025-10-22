Camuzzi inicia una obra clave para reforzar la red de gas natural en Cipolletti: los detalles
Con una inversión de $2.500 millones, la distribuidora de gas natural continúa renovando y mejorando la infraestructura energética en su amplia zona de concesión
La empresa Camuzzi anunció el inicio de una importante obra de infraestructura en Cipolletti, destinada a reforzar el sistema de distribución de gas natural en la zona. El proyecto busca optimizar la operación del servicio y acompañar el desarrollo y crecimiento de la localidad y sus habitantes.
Entre los trabajos principales se destaca la construcción e instalación de una nueva Estación Reguladora de Presión (ERP), que se ubicará en la intersección de las calles Lago Fonck y Don Juan Espinosa. Esta instalación, con un caudal máximo de 10.000 m³/h, permitirá mejorar la eficiencia del sistema y responder al aumento proyectado de la demanda en los próximos años.
La obra incluye además el refuerzo del ramal de alimentación, mediante la colocación de una cañería de acero de 6 pulgadas de diámetro y una extensión aproximada de 3.000 metros, que se desarrollará íntegramente por las calles Confluencia, Teniente Ibáñez y Lago Fonck. También se ejecutará un refuerzo en la red de distribución, con cañerías de polietileno de distintos diámetros y una longitud total de 1.200 metros, en las inmediaciones de la nueva estación reguladora.
Inversión millonaria
La inversión total destinada al proyecto asciende a $2.500 millones, monto que incluye la provisión de materiales, trabajos de instalación, inspección y adecuación del predio para la ERP. La obra fue adjudicada a la empresa CR Construcciones y tiene un plazo de ejecución estimado de siete meses.
Desde Camuzzi destacaron que este nuevo desarrollo forma parte del plan de actualización y mejora de la infraestructura gasífera que la compañía lleva adelante en todo el país, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio en las comunidades donde opera.
Sobre Camuzzi
Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, cubriendo el 45% del territorio nacional en dos regiones contiguas. A través de una red de gasoductos, ramales y redes de distribución que supera los 51.000 kilómetros lineales, abastece a más de 2.200.000 usuarios en siete provincias: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
