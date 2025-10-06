Obra de gas en la zona Este: en qué calle habrá trabajos por 14 días
El Municipio anunció el inicio de una obra de gas que se extenderá por 14 días. Los operarios trabajarán de 8 a 18.
A partir de este lunes, en la zona este de la ciudad habrá tareas para poner en marcha una importante obra de gas. Los trabajos se extenderán por 14 días, de lunes a viernes, en calle Maestro Espinosa. Los operarios trabajarán en la zona de 8 a 18.
Según informaron desde el Municipio, no habrá interrupciones al tránsito vehicular por Espinosa, a excepción de los cruces de calle Lago Nahuel Huapi en los cuales los accesos serán interrumpidos en su totalidad durante la jornada, con previa coordinación con la inspección de Camuzzi Gas y la Municipalidad de Cipolletti.
En el lugar habrá supervisor de obra y la constante presencia de personal de seguridad e higiene, así como el inspector designado por la distribuidora Camuzzi.
El proyecto consta de cuatro etapas:
1. Construcción de la planta de medición y regulación de gas.
2. Ramal de gas de acero de 6 pulgadas.
3. Redes de polietileno, Tramo I.
4. Redes de polietileno, Tramo II.
La primera etapa de la obra de gas
El tramo I comprende la instalación de aproximadamente 410 metros de cañería de polietileno de alta densidad, en el que la traza será por vereda norte de calle Maestro Espinosa, a 1.50 mts. de la línea municipal con una tapada de 0.80 mts y de 1.00 mts en los cruces de calle, desde la intersección oeste de calle Mosconi hacia intersección con calle lago Guillermo.
El Ramal de acero comprende la instalación de cañería de 6” de diámetro iniciando las tareas hoy, lunes 6 de octubre.
El inicio será desde la intersección de calles Confluencia y presidente Arturo Illia.
Las tareas diarias a ejecutar serán excavación, soldadura, gammagrafía, bajada y tapada. Se estima un avance de 50 metros diarios.
