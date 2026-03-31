Atención conductores: el importante aviso de la Muni sobre la renovación del carnet de conducir

La Municipalidad de Cipolletti informó modificaciones en el sistema para la emisión y renovación de la licencia para conducir. Enterate los detalles.

Informó que los turnos para obtener el carnet de conducir se gestionan únicamente a través del sistema online de la página web del municipio.

El Municipio de Cipolletti anunció modificaciones en el sistema para la emisión y renovación de las licencias de conducir . La Dirección de Tránsito municipal informó que los turnos para obtener el carnet de conducir se gestionan únicamente a través del sistema online de la página web del municipio.

La medida apunta a mejorar la prestación del servicio, ordenar el acceso al trámite , evitando demoras en la prestación, a partir de las personas que asisten sin turno previo .

Desde el área remarcaron que la implementación de esta herramienta digital permitirá optimizar la prestación del servicio , al reducir tiempos de espera y ordenar la demanda diaria de vecinos que necesitan realizar gestiones vinculadas a la licencia.

Cambios en los cursos para el examen teórico

Una vez confirmado el turno, la atención presencial se lleva adelante en las dependencias habilitadas. Las delegaciones municipales están ubicadas en la Brentana 571 y el Distrito Vecinal Noreste, ubicado en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas.

ECP MUNICIPALIDAD (15) El objetivo es optimizar el servicio. Estefania Petrella

El turnero online se encuentra habilitado de forma permanente, lo que brinda la posibilidad de seleccionar día y horario según conveniencia para la emisión o renovación del carnet. Este sistema busca facilitar la organización personal de cada usuario al momento de iniciar el trámite y generar mayor previsibilidad para ordenar la demanda.

El turnero está habilitado a través del siguiente link: https://transito.cipolletti.gob.ar/.

ECP MUNICIPALIDAD (24) La medida apunta a reducir las demoras y ordenar la prestación del servicio. Estefania Petrella

En cuanto al examen teórico, los cursos obligatorios se dictan bajo modalidad virtual. Esta alternativa permite completar las clases sin asistencia física, ampliando el acceso a quienes gestionan la licencia por primera vez. El acceso se realiza a través del siguiente link: https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/index.php/registracion.

Además, el municipio incorporó un simulador de examen teórico dentro de su plataforma digital. Esta herramienta complementa el proceso y contribuye a mejorar la preparación de los conductores antes de rendir la evaluación.

Para consultas o mayor información, se encuentran habilitados los canales de atención vía WhatsApp al 2995 72-0851 y la Central de Atención al Ciudadano al 147, donde se brinda acompañamiento durante todo el procedimiento administrativo.