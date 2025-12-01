Anses en tu barrio: el cronograma de visitas de la semana

Funcionarios de Anses visitarán barrios de Cipolletti para facilitar la realización de trámites y consultas sobre jubilaciones, certificados escolares y salario familiar.

La delegación de Anses Cipolletti y la dirección municipal de Juntas Vecinales continuarán realizando atención a los vecinos de los distintos barrios durante la primera semana de diciembre. La atención se realizará por orden de llegada, con cupo para 40 personas por jornada .

El cronograma comienza este lunes, en el CITE de Las Perlas , con atención de 8 a 12. Durante la visita de funcionarios de Anses a Las Perlas se podrán realizar consultas sobre trámites de jubilaciones y pensiones, salario universal, carga de libreta, carga de certificado escolar y reclamos de salario familiar (SUAF).

En tanto que el viernes 5, los funcionarios de Anses y Juntas Vecinales estarán en el Salón de Usos Múltiples del barrio 2 de febrero (Manzana M – Lote 1).

El cronograma de atención en los barrios se llevó a cabo durante todo el año en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites que realiza la oficina local de Anses a vecinos y vecinas de sectores alejados.

Pago de aguinaldo de Anses

El último mes del año llega con el pago del aguinaldo, que se acredita junto con los haberes del mes y representa un refuerzo significativo tanto para los trabajadores en actividad, como para los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por formar parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Si bien se trata de un aporte esperado, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano aclaró que no todos los beneficiarios del sistema previsional están alcanzados por este adicional. Si bien el Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho para jubilados, pensionados, existen que no percibirán este pago extra.

Aguinaldo: ¿Quiénes no lo cobrarán en diciembre?

El organismo de seguridad social precisó también cuáles son los grupos que quedarán excluidos del pago del aguinaldo el último mes del año. En esa lista se encuentran las siguientes personas:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Titulares de programas sociales sin carácter previsional, como la Prestación por Desempleo o las Becas Progresar

Los beneficiarios de estas prestaciones no reciben el Sueldo Anual Complementario debido a que no se consideran haberes previsionales, sino que se trata de asistencias económicas o asignaciones familiares. Es por esto que quedan al margen de la normativa que dispone el pago de este aporte, que se efectúa dos veces al año.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

Por el contrario, los grupos que están habilitados a cobrar el SAC son los siguientes:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

En estos casos, el monto correspondiente al aguinaldo se depositará en simultáneo con los haberes de diciembre, sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite extra.

Cronograma de pagos

Jubilaciones que cobran el mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el haber mínimo