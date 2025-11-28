Agenda completa: qué hacer en Cipolletti este viernes, sábado y domingo
Un nuevo fin de semana en la ciudad para disfrutar de una amplia variedad de propuestas teatrales, musicales y culturales.
Cipolletti vuelve a encender su vida cultural con una nutrida agenda de actividades para este fin de semana. El Complejo Cultural, La Caja Mágica, La Casa de la Bodega y salas de cine de la ciudad recibirán propuestas artísticas para toda la familia: muestras visuales, espectáculos de danza, obras teatrales, música en vivo y estrenos cinematográficos.
A continuación, el detalle día por día para elegir qué hacer y a dónde ir.
Te puede interesar...
Viernes: una tarde de arte y una noche a puro escenario
El fin de semana comienza con la gran exposición del Centro de Artes Visuales (CAV) en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). La muestra reúne las producciones que más de 700 vecinos realizaron durante el año en los distintos talleres: cerámica, cestería, vitrofusión, fotografía, acuarelas, dibujo y pintura, origami, arteterapia y alfarería, entre muchas otras disciplinas.
La exposición puede visitarse de 16 a 22, hasta el domingo 30 de noviembre, con entrada libre. Una invitación a recorrer la creatividad local y despedir el año cultural del CAV.
En paralelo, el Centro Municipal de Danza (CeMuD) comienza su maratón de cierres en el CCC, con dos funciones de la Gala Niños:
- 17: iniciación a la danza, flamenco, pop latino, árabe, merengue, clásico, contemporáneo, zumba kids, urbano mix y Pasitos.
- 19: salsa, bachata, folklore, urbano niños, zumba kids, cantantes solistas e intervenciones de adolescentes.
Para quienes prefieran teatro, “Tragaluz” sube a escena a las 21 h en La Caja Mágica, con un drama que atraviesa el dolor, la sororidad y el humor a través de una historia real protagonizada por Ana M. Alonso, Carolina Sancho y Bárbara Veselis. Las entradas tienen un valor de $23.000.
La noche también tendrá música en vivo: Ninio Condenado + HH de Nihilista se presentan de 19 a 21 en La Casa de la Bodega (3 Arroyos 375) con entrada libre y gratuita.
Sábado: danza, teatro y nueva fecha musical
El CeMuD continúa con su despliegue en el CCC, con dos funciones de danza:
- 19 – “Argentinidad”: baile en línea, tango, folklore, contemporáneo, ritmos populares y salsa.
- 21 – “Sabor & Swing”: bachata, mambo, rock and roll, jazz fusión, ritmos latinos, heels y k-pop.
En La Caja Mágica, a las 21:30, llega “Que tu cuento valga la pena”, espectáculo musical e íntimo que revive la nostalgia de la infancia y las series icónicas que marcaron generaciones. Las entradas se encuentran agotadas.
La música vuelve a ser protagonista en La Casa de la Bodega, donde se presentarán Valle Profundo + HH de Nihilista, de 19 a 21, con entrada libre.
Domingo: cierre a pura danza y música
El CeMuD culmina sus presentaciones con dos funciones en el CCC:
- 18 – “Pura Esencia”: flamenco, árabe tradicional y moderno, folklore estilizado, jazz, urbano, mambo y k-pop.
- 20 – “De Calle”: reggaetón, heels, twerk, girly style, pop, street dance y urbano.
La Casa de la Bodega vuelve a abrir sus puertas a la música en vivo con Groove Brothers + HH de Nihilista, de 19 a 21, con entrada gratuita.
Cine para todas las edades
“La dicha en movimiento”: Viernes 28 y sábado 29 – 18. Una ficción que viaja a los años de grabación del legendario disco de Los Twist, producido por Charly García, con un elenco protagonizado por Kevsho.
“Zootopia 2” : Viernes 28 y sábado 29 – 20:30 h / Domingo 30 – 18. La nueva entrega de aventuras policiales de Judy y Nick promete adrenalina y humor para grandes y chicos.
“Disitango”, documental: Domingo 30 – 20:30. Una mirada contemporánea al tango desde la diversidad de identidades y cuerpos. Un abrazo feminista y emocional al baile rioplatense.
La propuesta cultural de Cipolletti vuelve a demostrar la amplitud y la calidad de su agenda artística. Desde muestras para recorrer en familia hasta noches de danza, música, teatro y cine, las alternativas se multiplican y acompañan la llegada del cierre del año.
Leé más
Buscan una familia para un adolescente en el Alto Valle: ya lanzaron la convocatoria urgente
Sube la tarifa de taxis en Cipolletti: los choferes no estaban enterados
Orgullo cipoleño: distinguen a una joven talento de 12 años ganadora del Festival Internacional de Trombón
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario