Agenda completa: qué hacer en Cipolletti este viernes, sábado y domingo

Cipolletti vuelve a encender su vida cultural con una nutrida agenda de actividades para este fin de semana . El Complejo Cultural, La Caja Mágica, La Casa de la Bodega y salas de cine de la ciudad recibirán propuestas artísticas para toda la familia: muestras visuales, espectáculos de danza, obras teatrales, música en vivo y estrenos cinematográficos.

A continuación, el detalle día por día para elegir qué hacer y a dónde ir.

El fin de semana comienza con la gran exposición del Centro de Artes Visuales (CAV) en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) . La muestra reúne las producciones que más de 700 vecinos realizaron durante el año en los distintos talleres: cerámica, cestería, vitrofusión, fotografía, acuarelas, dibujo y pintura, origami, arteterapia y alfarería, entre muchas otras disciplinas.

La exposición puede visitarse de 16 a 22, hasta el domingo 30 de noviembre, con entrada libre. Una invitación a recorrer la creatividad local y despedir el año cultural del CAV.

En paralelo, el Centro Municipal de Danza (CeMuD) comienza su maratón de cierres en el CCC, con dos funciones de la Gala Niños:

17: iniciación a la danza, flamenco, pop latino, árabe, merengue, clásico, contemporáneo, zumba kids, urbano mix y Pasitos.

iniciación a la danza, flamenco, pop latino, árabe, merengue, clásico, contemporáneo, zumba kids, urbano mix y Pasitos. 19: salsa, bachata, folklore, urbano niños, zumba kids, cantantes solistas e intervenciones de adolescentes.

E.C.P LA CAJA MAGICA (8) Teatro para disfrutar en La Caja Mágica. Estefania Petrella

Para quienes prefieran teatro, “Tragaluz” sube a escena a las 21 h en La Caja Mágica, con un drama que atraviesa el dolor, la sororidad y el humor a través de una historia real protagonizada por Ana M. Alonso, Carolina Sancho y Bárbara Veselis. Las entradas tienen un valor de $23.000.

La noche también tendrá música en vivo: Ninio Condenado + HH de Nihilista se presentan de 19 a 21 en La Casa de la Bodega (3 Arroyos 375) con entrada libre y gratuita.

Sábado: danza, teatro y nueva fecha musical

El CeMuD continúa con su despliegue en el CCC, con dos funciones de danza:

19 – “Argentinidad” : baile en línea, tango, folklore, contemporáneo, ritmos populares y salsa.

: baile en línea, tango, folklore, contemporáneo, ritmos populares y salsa. 21 – “Sabor & Swing”: bachata, mambo, rock and roll, jazz fusión, ritmos latinos, heels y k-pop.

En La Caja Mágica, a las 21:30, llega “Que tu cuento valga la pena”, espectáculo musical e íntimo que revive la nostalgia de la infancia y las series icónicas que marcaron generaciones. Las entradas se encuentran agotadas.

La música vuelve a ser protagonista en La Casa de la Bodega, donde se presentarán Valle Profundo + HH de Nihilista, de 19 a 21, con entrada libre.

E.C.P CCC (3) El CCC concentra los cierres anuales este fin de semana. Estefania Petrella

Domingo: cierre a pura danza y música

El CeMuD culmina sus presentaciones con dos funciones en el CCC:

18 – “Pura Esencia” : flamenco, árabe tradicional y moderno, folklore estilizado, jazz, urbano, mambo y k-pop.

: flamenco, árabe tradicional y moderno, folklore estilizado, jazz, urbano, mambo y k-pop. 20 – “De Calle”: reggaetón, heels, twerk, girly style, pop, street dance y urbano.

La Casa de la Bodega vuelve a abrir sus puertas a la música en vivo con Groove Brothers + HH de Nihilista, de 19 a 21, con entrada gratuita.

Cine para todas las edades

“La dicha en movimiento”: Viernes 28 y sábado 29 – 18. Una ficción que viaja a los años de grabación del legendario disco de Los Twist, producido por Charly García, con un elenco protagonizado por Kevsho.

“Zootopia 2” : Viernes 28 y sábado 29 – 20:30 h / Domingo 30 – 18. La nueva entrega de aventuras policiales de Judy y Nick promete adrenalina y humor para grandes y chicos.

“Disitango”, documental: Domingo 30 – 20:30. Una mirada contemporánea al tango desde la diversidad de identidades y cuerpos. Un abrazo feminista y emocional al baile rioplatense.

La propuesta cultural de Cipolletti vuelve a demostrar la amplitud y la calidad de su agenda artística. Desde muestras para recorrer en familia hasta noches de danza, música, teatro y cine, las alternativas se multiplican y acompañan la llegada del cierre del año.