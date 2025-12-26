Acaban de ser padres en Cipolletti pero el lunes ¿se quedan en la calle?: "Soñamos con criarlo bajo techo"

Desde el Hospital de Cipolletti una parejita que llegó de Entre Ríos revela a LMC la apremiante situación tras el nacimiento de su hijo. Piden trabajo para él.

Mientras Karen habla con LMC desde el sector de neonatología del Hospital de Cipolletti , Máximo no deja de acariciarle la manito al pequeño Neithan , que nació el martes 23 y pesó 3,750 kilógramos, en un auténtico regalo de Navidad y de la vida.

La joven pareja -ambos 21 años- oriunda de Entre Ríos vive sentimientos opuestos por estas horas, pues la alegría por la flamante paternidad -padres primerizos- se mezcla con la preocupación por un futuro sumamente incierto , pues hoy carecen de hogar y de trabajo.

Por eso apelan a la solidaridad de los cipoleños y exponen esa ambigua y a la vez apremiante situación en la charla exclusiva con este portal.

Selfie historia hospital

“Por ahora de Asistencia Social nos avisaron que hasta el lunes estamos acá en el Hospital y a partir de allí veremos, es un tema que nos tiene mal. Prometieron ayudarnos. Estamos atentos a una oportunidad laboral para Maxi, busca trabajo de lo que venga, es pintor, plomero y también ha trabajado en chacras de la zona ”, cuenta ella rogando que aparezca esa impostergable chance.

¿Por qué nos vinimos a tenerlo a Cipolletti?, fue la pregunta de este medio. La muchacha se despachó con una contundente respuesta que disipa las dudas. “Somos de Concordia, Entre Ríos y regresamos el viernes 20 de diciembre a esta ciudad que tan bien nos trató siempre. Al fin y al cabo, celebramos que nuestro hijo sea cipoleño. Como la anterior vez nos habíamos quedado sin laburo y prácticamente en situación de calle decidimos volvernos a nuestro pueblo, pero allí está muy difícil también la cosa y recibimos indiferencia de nuestras familias. Nos criamos prácticamente sin madre y padre, muchas veces la gente tiene hijos por tener, no será nuestro caso. Por eso aquí estamos”, admite Karen en un fuerte relato.

Concordia De Concordia a Cipolletti en busca de ayuda. Los flamantes papis, en una selfie con el recién nacido.

Y va más allá en su conmovedora reflexión: “Por eso ahora nos preocupamos tanto por el pequeño y estamos buscando ese empleo para conseguir algún lugar o pieza para poder alquilar. Nuestro gran sueño es poder estabilizar nuestra vida, estar bien, tener un lugar para quedarme con mi hijo y poder criarlo dignamente, bajo techo, como esta criaturita se merece”, confiesa más dolorida por esa realidad que por el parto en sí mismo.

La experiencia en la zona

Karen contó que en la anterior etapa en Cipolletti “trabajamos en chacras que daban hospedaje, ahora eso cambió, es complicado conseguir empleo con la vivienda o habitación incluida. Estuvimos alquilando también y a lo último llegamos a estar sin techo. Como ya estaba con la panza grande, preferimos volver al pago pero no fue cómo esperábamos y optamos por regresar sabiendo que la gente de Cipo no iba a fallarnos. Y por lo pronto así fue, en el Hospital nos atienden bárbaro y muy agradecidos estamos”.

Qué dijeron desde el Hospital

El director del nosocomio, Juan Pablo Salas, explicó a LM Cipolletti: “El bebé sigue internado en Neo, al ser una internación en conjunto la madre queda internada también. Me dijeron que no tienen lugares para irse pero sabemos que desde Asistencia Social se están moviendo y trabajando contra reloj para conseguirle un sitio y resolverles el problema habitacional. Esperemos se pueda solucionar, desde nuestro lugar tratamos de brindarle la mejor atención y contención todos estos días”.

Karen y Máximo pasaron de la dulce espera a la tensa espera de trabajo y un hospedaje. Cualquier ayuda que pueda ofrecerse, el teléfono de contacto es 299-6302884.