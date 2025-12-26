Dolor en el último adiós al popular vecino que murió en Navidad: "Era un hombre sano, eso da más bronca"

De la fiesta al drama en minutos. Muchos familiares, amigos y allegados estuvieron este viernes en la sala velatoria. Estremecedor relato de su hermana a LMC.

La familia aún se encontraba en plena sobremesa de Navidad . Carlos Alberto Muñoz (51 años) , conocido como Pope , se había ido a recostar un rato. Anécdotas, alegría, risas y algún que otro brindis mientras él supuestamente dormía. De repente, alrededor de las 16 del 25 de diciembre un sobrino subió a la habitación y se topó con la dramática escena : el hombre, su tío, no respondía: estaba muerto . La desesperación y la angustia se apoderó de sus seres queridos en la casa de las 1200 Viviendas . Luego, tras la intervención médica, se confirmó que “sufrió un infarto masivo” , como cuenta su hermana Esther a LM Cipolletti .

Era uno de esos vecinos de barrio sumamente populares y queridos. Por ello este viernes la sala velatoria, Diniello, se llenó en el último y merecido adiós a un tipo “ muy bueno, que no tenía maldad” .

Al ex empleado municipal lo llora su hijo de 30 años, sus cuatro hermanos -tres varones y una mujer-, sus allegados, el ambiente de la música y también de los torneos de fútbol amateur donde atajaba en dos equipos (Patagonia F.C +50 y Patagonia +55).

Pope vecino Pope, un vecino "muy querido en todos lados". Murió justo en Navidad de manera súbita.

“Es que lo quería todo el mundo. Y lo conocían de un lado o de otro. En su momento tocaba en varias bandas regionales, cuando hacían fiestas solidarias, para los abuelos etc, él siempre estaba. Era bajista y cantante. Además un gran compañero, jamás tuvo un problema con nadie. Si podía darte lo que tenía te lo deba”, lo describió su hermana, que no logra asimilar tan abrupto y duro impacto de la vida.

Lo que más lamenta la mujer es que “era un hombre sano, no fumaba, no tomaba. Es lo que genera más bronca. Le dio un infarto masivo y no se pudo hacer nada, su corazón no dio chances. Mi hijo fue quien lo encontró, está muy schokeado y no es para menos pobrecito”.

Trabajador de distintos rubros, actualmente Pope hacía un poco de todo en una empresa familiar.

Algunos mensajes en el último adiós en redes sociales

“Que triste noticia. Descansa en paz amigo y compañero del gimnasio. El señor ya te debe haber recibido con sus brazos abiertos. Hasta siempre y vuela alto”, expresó Luis.

“Pope querido descansa en paz amigo. Guardaré los mejores recuerdos de músico... Has bailar a todos dónde quieras que estés. Mis más condolencias a la familia Muñoz”, fue el emotivo mensaje de despedida de Fernando.

Por su parte, Falú Guzmán, un verdadero personaje de Fernández Oro que supo contar con Muñoz en su banda musical, adhirió al dolor e indicó: “Pope, lindos recuerdos en mi memoria y mi familia. Inolvidable paso por el Grupo Musical ‘Banda de Falú’. Mis condolencias a la familia. Que en paz descanse Pope”.

Falú Guzmán abuelo ayudin.jpeg El popular Falú Guzmán despidió a su ex compañero de grupo musical.

“Mis condolencias a la familia. Me quedo con los mejores momentos juntos, esa risa tan contagiosa, los momentos vividos... Querido Pope, que tristeza”, escribió Nelli.

“Que descanses en paz. Fuiste una gran persona, que tristeza enterarme de que ya no estás entre nosotros. Vuela alto”, publicó Cynthia.

“Hasta siempre amigo Pope. Mis condolencias a la familia y a su hijo Gustavo”, manifestó Sebastián.

Y así numerosas muestras de congoja y pesar por la repentina partida de un vecino muy estimado en la ciudad y la zona. ¡Hasta siempre, Pope!