Cipolletti: se frenó la caída de contagios por Covid-19

La curva del Covid-19 comenzó a crecer en la provincia y en el país. Eso, en Cipolletti , todavía no está ocurriendo; pero se advirtió que la cantidad de casos positivos dejó de bajar, contrariamente a lo que se esperaba que sucediera, hasta llegar a la situación inicial de la pandemia cuando los activos se podían contar con los dedos de una mano. Personal de salud del hospital advierte con cierta preocupación que desde hace una semana la ciudad ingresó en una meseta que se considera alta, con un número de casos que oscila entre los 100 y 120 pacientes.

"La curva se amesetó, pero no termina de bajar, así que estamos expectantes a lo que pueda suceder. Vamos a ver si la semana que viene aumenta la cantidad de casos, como está pasando en la mayoría de las regiones del país, o se mantiene estable. Yo le tengo miedo a los días posteriores a las fiestas (Navidad y Año Nuevo)", expresó la referente de la Unidad de Epidemiología del hospital cipoleño, María Luz Riera, en diálogo con LMCipolletti.

Por eso, consideró de suma importancia que en los 10 días previos a las fiestas de fin de año "nos cuidemos como nunca" para estar con nuestros adultos mayores y reunirnos con 20 personas, sin correr mayores riesgos. "Hay que sostener las pautas de cuidado por amor, y no porque nos obligue nadie", aclaró.

La curva del Covid-19 en Cipolletti ya no baja, de modo que hay que prestar especial atención a todas las medidas de protección porque la pandemia no terminó y falta mucho para que la vacuna llegue e inmunice a todos. Riera aseveró que está demostrado que el barbijo es la herramienta más poderosa que tenemos al alcance para reducir el riesgo de contagio, sumado a la distancia de 2 metros y el lavado de manos constante. Sobre todo, si hay que salir de la casa y estar en contacto con otras personas que no son familia conviviente.

Casos acumulados

"Por empatía, por cuidado, tengo que ponerme el barbijo todo el tiempo si estoy afuera de casa, lavarme las manos mucho y mantener la distancia. Es importante que tengamos en cuenta eso a la hora de organizar una reunión para no lamentar lo que podemos prevenir (más casos positivos). Ya sabemos que la enfermedad es errática, que hay gente que se cura y que no; y hay 136 familias que perdieron a un ser querido. Tengamos presente eso", recordó.

Las autoridades sanitarias reiteran hasta el cansancio que la pandemia de Covid-19 no se fue, más allá de que en el mejor de los casos, en enero del 2021, la provincia de Río Negro comience a suministrar la primera dosis de la vacuna a los grupos que son prioridad (personal de salud, agentes de seguridad, docentes y no docentes de los niveles primario y secundario, menores de 59 años con factores de riesgo y mayores de 60). Los cuidados, advirtieron, tienen que ser hábitos. Y no porque lo diga Salud, sino porque nos tiene que importar la vida propia y la de los otros.

"El barbijo es como la vacuna, en este momento. Reduce notablemente la transmisión de Covid-19. Por lo tanto, así como salimos con el protector sol, una gorra y otros accesorios, hay que salir con el barbijo y llevarlo puesto todo el tiempo, salvo que estés en tu casa", sostuvo Riera.

Para la vacuna contra el Covid-19, respecto de la cual todavía no se sabe cuál será ni cuándo efectivamente comenzará a ser colocada, falta tiempo. Por eso, y en la recta final para festejar Navidad y Año Nuevo, desde Salud recomiendan a la población extremar los cuidados. No relajarse.

En Cipolletti, por ahora, se registran pocos casos de Covid-19 todos los días, pero siguen ingresando al sistema de datos. Esto significa que el virus continúa circulando en la población y que los contagios no cesaron.

La situación actual en Cipolletti mantiene en alerta a los trabajadores de Salud, además, porque el nivel de consultas por Covid-19 aumentó levemente entre el martes y este miércoles. "Hay gente que tiene síntomas y sabe que puede dar positivo y no consulta a tiempo por miedo, ya que sabe que en ese caso el aislamiento le toca para las fiestas de fin de año", advirtió Riera.

De acuerdo al último registro que realizó la Unidad de Epidemiología del hospital de Cipolletti, este martes a las 23:59, había en Cipolletti 106 casos positivos activos (75 por laboratorio y 31 por nexo epidemiológico). Los contactos en aislamiento eran 106; 136 personas fallecieron en lo que va de la pandemia y hay 4.504 vecinos que se recuperaron del Covid-19.