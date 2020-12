La campaña de vacunación contra el coronavirus no tiene fecha confirmada, pero Salud tiene definidos todos los detalles. Llegará a más de 200 mil personas en Río Negro, incluidos más de 24 mil cipoleños. El Ministerio de Salud de la Provincia presentará hoy su plan para aplicar la vacuna en ocho semanas, buscando la aprobación de Nación y acelerar el proceso en cada ciudad.

Marcela González, del Departamento de Inmunizaciones de Salud, aseguró que aún no hay fecha para la recepción de las primeras dosis, por lo que el objetivo es que toda la logística esté preparada para que no haya atrasos. Todas las vacunas que reciba la provincia serán administradas por los hospitales: en principio no habrá vacunas a la venta en farmacia, ni aplicaciones en vacunatorios privados.