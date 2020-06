En tanto, los comercios que hacen delivery o venden con la modalidad take away (retiro de viandas por la puerta de los locales) podrán realizar estos servicios hasta las 23, de lunes a sábados.

A raíz de la cantidad de comercios que siguen sin abrir o que no les funciona el delivery para cubrir la totalidad de sus gastos, el Municipio decidió implementar las habilitaciones expeditivas o express para hacer cambios de rubros, ampliarlos o terminar con los procesos que hayan quedado inconclusos.

También esta semana se ampliará la cantidad de obreros para obras privadas. A tal efecto, primero deberán registrar el trabajo a realizar y pedir autorización al Ministerio de Obras Públicas, respecto al personal que estará trabajando.

Empresarios de la construcción que desarrollan en la ciudad obras privadas de magnitud se lo habían solicitado al Ejecutivo municipal, por cuanto el techo establecido hasta ahora era muy bajo, de cinco personas.

Estacionamiento

El servicio de estacionamiento medido (SEM) vuelve a estar operativo a partir de hoy en adelante; y se habilitan las cocheras privados en el horario de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 15 a 19.

Sin embargo, como los comercios adheridos al SEM no fueron notificados a tiempo de la resolución, advirtieron que todavía no se implementaba la medida, es decir que por ahora no se estaba cobrando el estacionamiento. Aguardaban la resolución correspondiente para hacerlo.

Deportes

En tanto, LMCipolletti adelantó que a partir de esta semana era posible que el Ejecutivo local dé su aval para la práctica de deportes al aire libre e individuales; y hace algunas horas confirmó esta posibilidad. Es así que desde hoy están permitidos el tennis, paddle, canotaje, running, equitación y tiro, siempre de acuerdo a los protocolos vigentes. Los cipoleños podrán disfrutar de estas disciplinas, de lunes a sábado, de 9 a 19.

Se recuerda que, más allá de las nuevas aperturas que se realicen en comercios y otros servicios o deportes, aún continúa vigentes todas las medidas de prevención para contener al coronavirus, como ser la distancia social de 2 metros, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado frecuente de manos.

Bajo ningún punto de vista están permitidas las reuniones sociales o grupales. El propio intendente Claudio Di Tella recordó a la población que están prohibidas, y que no hay que compartir bebidas ni infusiones (mate).

