Por eso, se están dando más tiempo para continuar con la discusión y arrimar lo más posible los montos que se abonarán a lo que ha ofrecido el Municipio.

El secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, manifestó ayer que ha participado en algunas reuniones de negociación y destacó que en los casos de dos propietarios la propuesta oficial y las pretensiones de los dueños están “muy cerca”. Destacó, por este motivo, la seriedad y el carácter realista del ofrecimiento gubernamental, basado en el valor fiscal más un 30 por ciento que se establece por ley.

“Soy optimista de alcanzar un acuerdo”, enfatizó ya que “por decir algo, entre lo que se ofrece y lo que se pide hay una relación del tipo de 100 por un lado y 120 por otra. No se está hablando de que lo que se solicita sea el doble o más. Los planteos de las partes están cerquita”.

En base a este avance, expresó que también se seguirá hablando con los otros propietarios, en procura de transitar caminos de aproximación. “Para el Municipio, uno de los objetivos es tratar de evitar que se llegue a la instancia de juicios. Preferimos acordar”, enfatizó, pero no descartó la vía legal de persistir las discrepancias. En todo caso, “la plata para pagar está, de eso no deben quedar dudas”, agregó.

El funcionario fue categórico, por otra parte, en cuanto a que no tiene presente que se pueda llegar a fijar en 300.000 pesos el precio a cobrar a los vecinos de las tomas por cada lote con servicios completos, según versiones circulantes y que llegaron a conocimiento de los pobladores. “No he escuchado que se hablara de esa cifra”, afirmó y dijo que es posible que en algún área específica se pueda haber conversado de algún tipo de monto, pero no hay nada oficial todavía.