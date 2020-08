Centurión: "Vine hace dos semanas a Buenos Aires"

“Estoy bien, por suerte sin síntomas. Que quede claro que vine hace dos semanas a Buenos Aires y entiendo que me contagié acá”. Así aclara y transmite tranquilidad a todo Cipolletti Ezequiel Centurión , el arquero de esta ciudad que rompió el silencio vía LM Cipolletti tras haber contraído coronavirus, según informó River tras los testeos del viernes.

En una jornada en la que fue protagonista por el comunicado que difundió el Millonario, en el que informó que el único caso de COVID-19 tras los controles del viernes es el suyo, el joven guardavallas cipoleño hizo una excepción, ya que no suele brindar declaraciones a la prensa (por imposición del club), para despejar dudas sobre su situación y calmar a todos los que lo aprecian en la zona. “Me interesa aclarar ese punto para que la gente allá no se inquiete”, expresó el prometedor arquero.

Se vienen días largos, aburridos y de inevitable angustia en la soledad de su departamento porteño, pero el ex 1 de Cipo y Fernández Oro, sabe que deberá priorizar su salud y así como siempre se fue superando en su carrera profesional, se lo nota convencido de que esta vez no será la excepción y seguramente, al ser asintomático, todo quedará como una amarga anécdota.

“En el departamento voy a tener que estar encerrado diez días. Yo hace dos semanas que estaba en Buenos Aires, ese es el dato importante”, explicó el 1, que se aprestaba a volver a los entrenamientos mañana con el plantel que conduce Marcelo Gallardo, el DT que siempre lo apoyó, pero ahora deberá esperar.

Centurión cumplió la cuarentena en la región, con su familia en Cipo. Y ante el inminente retorno a las prácticas con el club, armó el bolso y regresó a Buenos Aires. Por ello, desde la gran ciudad y en un momento especial, le pide a la gente que no se alarme y recalca una y otra vez que se encuentra en buen estado.

River comunicó ayer por la mañana el positivo de Centurión e informó: “El club tomará las medidas de contención y aislamiento hasta superar su situación y definir su retorno a los entrenamientos. Está asintomático. Llegó solo a los testeos, en el auto manejando él”.

Según Gustavo Yarroch, periodista que cubre a River para Radio La Red, entre otros medios, el arquero millonario “iba a ser tenido en cuenta para la pretemporada, a la que Gallardo pensaba llevar cinco arqueros, pero ahora serán cuatro hasta que se recupere el juvenil cipoleño”.

La cuarentena con la familia

Ezequiel Centurión, el arquero cipoleño en River Plate, decidió romper el silencio para aclarar que desde hace dos semanas se encuentra en Buenos Aires. Es que pasó gran parte de la cuarentena en la ciudad junto a su familia, donde aprovechó los espacios más amplios de su casa y un predio de la ciudad para entrenar y mantenerse bien físicamente. Pero ante la posibilidad de volver a los entrenamientos, regresó a su departamento en Buenos Aires.

“La posibilidad de volver atrás siempre está”

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, explicó que el retorno a los entrenamientos de los clubes de Primera División y Tigre de la Primera Nacional (ya que debe jugar Copa Libertadores) se evaluará día a día y no descartan pararlo si es necesario.

“La AFA tenía ganas de volver, pero nunca ejerció presión. Nosotros como gobierno debíamos decidir si se podía retomar, pero no quiénes podían hacerlo. La posibilidad de volver atrás con la decisión siempre está. Hay que ir día a día porque nadie quiere que esto se desborde”, expresó en una entrevista con El Ascenso x3.

Respecto de la polémica que se generó por los hisopados PCR o los testeos serológicos, en una entrevista con FM 94.7 el ministro aclaró: “Nosotros no aconsejamos ningún tipo de testeo, eso queda a criterio de cada club. El PCR es para diagnóstico de la enfermedad. El serólogico demuestra que uno ha tenido contacto con el virus. Son cosas distintas”.

Asimismo, el funcionario comentó que los testeos están “aprobados por Anmat”, y desconoció las supuestas molestias en los equipos médicos de los clubes por la calidad de los análisis, ya que con la AFA tuvo siempre “un gran diálogo”.

De hecho, hasta el momento, solo River detectó un positivo en el arquero juvenil Ezequiel Centurión durante la mañana de ayer. “Vamos a trabajar en conjunto monitoreando la situación. Es una situación muy cambiante. Fijate la provincia de Jujuy que hoy está con conflictos serios. No es una cuestión que hayamos pasado, esto sigue”, continuó.

“Uno tiene que tomar medidas que puedan ser aplicables en todos los clubes. Los planteles tienen un seguimiento cotidiano. El tema acá es el transporte y los lugares donde uno se encuentra, como los vestuarios”, reconoció.