Centurión: "Gallardo me dijo que le dé para adelante"

“Ojalá tenga la posibilidad de jugar que es lo que estoy buscando y obviamente creo que va a ser lo mejor para mí, el hecho de crecer y sumar partidos para poder sentirme cada vez más afianzado en el arco”, indicó Centurión, quien aclaró que llega al Pincha de Caseros a ganarse un lugar en el once titular. “La titularidad nadie la tiene asegurada, hablé con el técnico y llego al club a pelear por el puesto. Trabajaré para conseguir ese lugar”, aseguró.

Aliento Matador Centurión.JPEG Centurión en Estudiantes, su nuevo club. Foto gentileza: Aliento Matador.

Además, habló sobre la charla que mantuvo que Marcelo Gallardo, antes de dejar el Millo: “Me dijo que era una buena oportunidad para mí, para poder tener competencia, para crecer. Me dio el ok y me dijo que le dé para adelante”.

“Gallardo es como el papá de todos. Cada tanto se da alguna charla con él y trata de ser lo más sincero y productivo con nosotros. Tuve algunas charlas y coincidimos que lo mejor para mí era buscar una salida y encontrar un lugar para poder mostrarme”, dijo el arquero de 23 años, quien contó que Franco Armani, lo ayudó a crecer: “Él siempre me trató de corregir los errores, me ayudó a crecer y le estoy muy agradecido”.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCrackDeportivo_%2Fstatus%2F1362084776849596416 Estudiantes Caseros | #Centurion en @CrackDeportivo_ "Obviamente se aprende teniendo a Armani adelante. Tengo una buena relación y él siempre me trató de corregir los errores, me ayudó a crecer y le estoy muy agradecido". pic.twitter.com/sxui3aX66d — Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) February 17, 2021

“A mí me encantaría el día de mañana tener una oportunidad en River, es algo que de chiquito siempre busqué. Ahora tengo mi cabeza en Estudiantes y en este año, el día de mañana si se presenta la oportunidad obviamente voy a estar feliz”, cerró.