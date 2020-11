Centro de discapacidad no soportó la crisis y cerró sus puertas

“La decisión fue triste, pero es prudente en función de que no podemos ofrecer las alternativas válidas para atender a chicos con discapacidad. Con la pandemia se interrumpieron los tratamientos en consultorio y se intentó suplantar por la teleasistencia, pero no todos los pacientes ni todas las familias son aptos para esta modalidad. No puedo proponerme que la madre o el padre se conviertan en terapeutas dentro de su hogar. La teleasistencia fue una alternativa, pero es muy compleja y no sirve en todos los casos. Y tampoco se nos autorizó a que los chicos asistan al centro, pese a todos los protocolos de sanidad”, contó Patricia en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que en pandemia se habilitaron tres ingresos para que los pacientes entren y salgan sin contacto, mientras las familias esperaban afuera. Pero el problema es que la gran mayoría son contemplados como personas con discapacidad, persona de riesgo, y no se les permite las actividades presenciales.

CIR centro de rehabilitación.jpg

“Cuando empezaron a habilitarse bares o gimnasios, nunca se comprendió la realidad de las personas con discapacidad. Y la situación es insostenible; pudimos aguantar hasta ahora para poder hacer el cierre terapéutico con los chicos y trabajar en sus derivaciones, pero cerramos de forma definitiva a fin de mes. Es una tristeza, porque hace 30 años los chicos con discapacidad comenzaron a visibilizarse, a salir a la calle, y en tiempos de crisis vemos como vuelven a ser invisibilizados”, expresó la directora del lugar.

Patricia añadió que pese a la buena voluntad de la propietaria del inmueble, quien entendió y facilitó su funcionamiento estos meses, no tuvieron ninguna ayuda económica, excepto un pago por formar parte del sector comercial que sólo alcanzó para saldar un mes de alquiler. Tampoco fueron incluidos en el ATP.

“Actualmente hay 20 pacientes y 10 personas trabajando. No sólo se atiende a los chicos, sino que también se acompaña y contiene a todo el grupo familiar. No son fáciles estas situaciones y hay que atenderlas. El lugar contaba con profesionales en kinesiología, fonoaudiología, psicología, estimulación temprana, psicopedagogía y profesoras de educación especial, y todos nos comprometimos a cumplir con las devoluciones terapéuticas finales y trabajar en las derivaciones según cada necesidad”, resaltó Patricia.

La casa donde funciona la institución ya luce con persianas bajas y el cartel que identifica el lugar, pero sin pacientes, lo que daba vida a esa cuadra sobre calle 25 de Mayo en el barrio Los Álamos. Ahora otras instituciones deberán recibir a los 20 chicos que quedan fuera de tratamiento hasta 2021.