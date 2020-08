En este sentido, Carreras remarcó que los momentos en los que notaron un descenso considerable de casos positivos fue en los que hubo mayores medidas de restricción en torno al aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Luego de 14 días se hacía notorio", detalló.

"La vacuna es la única posibilidad de ponerle un freno a la pandemia. Están quienes tienen miedo y piden más restricciones y están los que quieren más reapertura. Si bien todos tienen sus razones, nosotros tenemos que equilibrar las decisiones para cuidar a toda la población", agregó.

En cuanto al estado actual del sistema de salud en Cipolletti, Carreras expresó que está "bastante al límite la disponibilidad de camas de la unidad de terapia intensiva" y que la apertura de una nueva cama requiere de un equipo completo que atienda las 24 horas.

"Estamos incorporando nuevas camas en General Roca y Allen. Sí se producen derivaciones a otras localidades para aprovechar la totalidad que tenemos en la región, tanto pública como privada. Por eso estamos observando que el crecimiento no se exponencial, porque sino las camas no van a alcanzar. Hay que cuidarse, no tomar contacto con otras personas y hacer uso de los elementos de protección personal", indicó.

A su vez, la gobernadora reiteró el pedido de no realizar reuniones sociales en ámbitos informales. "Al comienzo de la pandemia observamos que los contagios estaban conectados a los ámbitos laborales, pero cuando aprendimos a ser mucho más cuidadosos el número bajó. Ahora está relacionado con las fiestas y las reuniones, que están prohibidas, pero la población no lo respeta", concluyó.