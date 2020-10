Carreras apuntó contra Odarda por las tomas de tierras

“La familia Soriani obtuvo el título de propiedad y pagó en cuotas durante años esas tierras que son de origen fiscal. Además, desarrollaron un emprendimiento. Conozco el lugar, es un predio muy lindo con un enorme trabajo. Él mismo construyó un camino para poder acceder a su vivienda, hecho a pala”, expresó Carreras sobre la toma en el paraje El Foyel.

Y agregó que el Inai, organismo presidido por Odarda, está teniendo un rol muy activo en las ocupaciones ilegales.

“En Río Negro estamos muy preocupados. Empieza a tener un rol la política partidaria. La titular del Inai fue candidata a vicegobernadora en las elecciones pasadas, perdieron, y ahora tiene una actuación muy fuerte con sus contactos en la provincia. Esto está pasando en Río Negro precisamente por la actividad política que ella tiene en la región. Las personas que ocuparon de manera ilegal las tierras se atribuyen la pertenencia a un pueblo originario. Nosotros tenemos excelente vínculo con todas las comunidades que habitan la zona. Pero aquí hay un grupo que incluso uno de sus ocupantes hizo un planteo judicial años atrás y lo perdió. Ahora recurre a esta figura de pobladores ancestrales para ocuparlas de forma ilegal”, relató la gobernadora.

Dijo que la provincia tiene muy buen diálogo con el Gobierno nacional, y cree que Odarda no representa la mirada del Ejecutivo.

“Creo firmemente que esta persona (por Odarda) no representa en absoluto la mirada del Estado Nacional sobre el conflicto de tierras. En este caso puntual el Inai aprovecha a algunas personas, como el vicepresidente de apellido Pilquimán, y no están representando la mirada sobre la conflictividad. Seguramente lo hacen de buena fe, pero no coincido, ni el Gobierno ni el pueblo coincide con esta mirada que propicia el acceso a la tierra de una manera ilegal, irregular y desordenada, que condena a los ciudadanos a vivir mal por el resto de sus vidas porque nunca van acceder a los servicios”, explicó Carreras.

Indicó que en la provincia las políticas públicas se orientan a llevar el agua potable para toda la población, las cloacas, y el saneamiento de los ríos, y todo esto conspira con esta realidad que el gobierno intenta ofrecer a la comunidad.

“En el caso de El Foyel la jurisdicción es provincial, en Mascardi es federal. El fiscal trabajó con mucha celeridad, hoy hay una audiencia de formulación de cargos y una mesa de diálogo. Las ocupaciones se incrementaron en los últimos 2 meses y hemos logrado desalojar innumerables tomas a través del diálogo. Quiero que quede claro que nuestra posición es firme, usamos todas las herramientas de la democracia, el diálogo, tenemos interlocutores, pero cuando tiene que intervenir la fuerza pública lo hará”, finalizó la gobernadora.

toma mapuches foyel

Buteler: "No es posible que sigan los avasallamientos de encapuchados"

El ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, criticó la usurpación de un campo en El Foyel que realizó "un grupo de encapuchados" que se referencian en el Lof Gallardo Calfu.

"No es posible que sigan los avasallamientos de encapuchados" indicó el Ministro, en referencia a las tomas que se vienen desarrollando en la región cordillerana, y pidió "una pronta resolución judicial" ya que se radicó una denuncia penal.

Buteler consideró que "hace unos años la propiedad de ese lote se dirimió en los Tribunales y se acreditó que la familia Soriani (quien habita en el campo) es propietaria legítima de la tierra".

"Ahora vemos sorprendidos que se quiera volver a plantear el derecho de propiedad, y con métodos violentos. No lo podemos permitir", subrayó y criticó que lo "ocupantes mantengan de rehén a la familia".