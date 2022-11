Con 18 años, Franco se fue a probar suerte como músico en Italia. Su cuñado le sugirió que recorriera las ciudades en bicicleta y así descubrió, para su sorpresa, que el asma desaparecía cuando hacía algo que disfrutaba. Aunque exigía el máximo de sus pulmones, sentir que avanzaba por las rutas italianas le daba el bálsamo necesario para respirar cada vez más oxígeno. Así, el joven comprendió que sus dolencias eran psicosomáticas y que podía encontrar una forma de cambiar su salud.

Los tres pilares del método Win Hof parecían la receta para la transformación. Se basan en la respiración consciente, la exposición gradual al frío y el compromiso. Así, Franco aprendió a calmar el pecho y a respirar "desde la panza". Sin embargo, la primera vez que se metió en una bañera de agua helada casi se desmayó. "Tenía tantas ganas de meterme que no estaba concentrado ni comprometido", recordó y comprendió que la propuesta no se basa en la foto en el agua con hielo sino en la creación de hábitos para escaparse de la comodidad.

La primera idea fue viajar rumbo al sur junto a su pareja. En auto, llegaron a los paisajes más australes de la Patagonia, y Franco se metió en todos los lagos helados que se cruzaban por su camino. "Me metí en la Laguna de los Tres, estaba nevando en enero y ahí fue cuando decidí viajar a Polonia para convertirme en instructor", dijo el joven, que consiguió su certificado después de hacer una caminata de madrugada en un bosque nevado y recuperarse totalmente quieto, usando sólo la visualización para reequilibrar su temperatura interna.

"No es tanto la inmersión en hielo sino la conducta y el hábito de todos los días de atravesar momento incómodo y salir de zona de confort", dijo Franco sobre el agua fría. "Tiene un beneficio no inmediato pero cercano, a tu cerebro le estás enseñando a lidiar con el estrés, en lo que llamamos estrés positivo", dijo y agregó: "Cuando tengamos estrés vamos a tener más recursos para enfrentarlo de manera positiva".

"A mí personalmente me cambió la vida", sostuvo el joven, que no se considera deportista, pero suele nadar 2 mil metros por día y tiene una gran capacidad pulmonar para andar en bicicleta a partir de sus duchas diarias en agua helada. "No es algo que disfrute, pero sé que me hace bien", dijo y agregó que este hábito le permite enfocarse en la respiración y que lo ayudó a incorporar nuevos hábitos positivos para perseguir sus metas.

Como instructor, Franco propone hacer talleres de cinco horas en los que incluye la técnica de respiración diafragmática y las primeras exposiciones al frío. Así, sus alumnos logran enfrentar sus propios miedos y tolerar la incomodidad para aumentar su capacidad respiratoria, fortalecer su sistema inmune y desarrollar herramientas para el estrés cotidiano. El método Wim Hof sirve, además, para mejorar el sueño, reducir la ansiedad y generar más resistencia para afecciones crónicas o actividades deportivas.

En mayo, Franco visitó por primera vez Neuquén y ofreció dos talleres que tuvieron buena convocatoria. Por eso, se propuso regresar en diciembre a partir de una invitación del kinesiólogo Daniel Rodríguez, que le ofreció desarrollar dos encuentros en el centro terapéutico Árbol. La actividad incluirá una clase de yoga y también un almuerzo vegetariano para reforzar el tercer pilar del taller, que apunta al compromiso.

La actividad será los días 3 y 4 de diciembre y está orientado a todos los mayores de 18 años que quieran probar los beneficios del método, aunque con excepción de las mujeres embarazadas, los que tengan epilepsia y aquellos que hayan sufrido aneurismas o ACV. Están invitados aquellos que tengan problemas físicos o que quieran desafiar sus miedos con una nueva experiencia.

Los interesados en ser parte del taller pueden contactarse con Franco Recht a través de su perfil de Instagram, @francobicicleta, y sumarse a los cupos disponibles.