"Creen que solo es cuestión de quedarse adentro, pero no entienden que el aislamiento significa que cada uno permanezca en su domicilio, sin realizar reuniones de ningún tipo. Y se requiere de mucho control para que la gente entienda", advirtió el subcomisario Matías Castillo, de la unidad 24.

También se da el caso de que sale toda la familia a comprar, cuando en realidad debería hacerlo uno solo y al comercio más cercano. A otros directamente no les cae la ficha, siguen con su rutina diaria como si nada hubiese cambiando.

Esta mañana, por ejemplo, personal de la Comisaría Cuarta tuvo que para a una mujer, de 50 años, que había sacado a pasear a sus tres perros para que tomen un poco de aire fresco y hagan sus necesidades en la plaza San Martín. Pese a la advertencia del personal policial, esta señora no se quiso volver a su casa y terminó con sus tres mascotas en la unidad del centro por violar la cuarentena.

"Hay una falta de conciencia generalizada por parte de la gente. Los patrulleros circulan, piden a los vecinos que no salgan de sus casas, y lo hacen igual. No se puede entender que no cumplan con la cuarentena obligatoria", advirtió el subcomisario Marcos Monsalve, de la unidad 32.

Por caso, un joven que caminaba de la mano con su pareja embarazada por la calle. Supuestamente iban al cajero. Pero para ir a retirar dinero, podría ir él solo. Se negó y terminó detenido. "La condición es salir a comprar o ir a trabajar y que pueda justificar su traslado. Luego de eso, todo el mundo debería quedarse en su casa", recordó Monsalve.

Comisaría Cuarta

Del total de detenidos, 45, casi la mitad (20) fueron vecinos que no cumplieron la cuarentena en jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Desde esa unidad se informó que todos son hombres, a excepción de una mujer. Algunos de ellos iban motorizados, razón por la cual los efectivos secuestraron también dos motos, dos autos y una bicicleta, en las últimas 24 horas.

"Fueron demorados por deambular o permanecer en espacios públicos, y utilizar un medio de movilidad para violar la cuarentena", se indicó desde la Comisaría Cuarta.

Incluso algunos ni siquiera son oriundos de Cipolletti, sino de Neuquén capital.

Comisaría 45

En la Comisaría 45, con sede en el barrio Anai Mapu, hubo ocho detenidos por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal. Dos de ellos eran menores: un adolescente de 16 años y una chica, de 17. Iban en un taxi, junto a un joven, de 19, cuando la Policía los paró. "Iban a ingerir alcohol al balneario El 30. No tenían por qué estar ahí", comentó el comisario Javier Yáñez.

Otro detenido fue a molestar a su ex pareja; hubo dos jóvenes que se movilizaban en una moto con pedido de secuestro también aprehendidos; y un automovilista que se trasladaba en estado de ebriedad. Lo agarró un control de taxis en Perón y Arturo Illía, alrededor de las 4.30 de hoy.

"Deambulaba en estado de ebriedad, y al ser demorado comenzó a las patadas contra el personal", detalló Yáñez. El infractor conducía una camioneta que los efectivos secuestraron.

Las situaciones son diversas: otro de los detenidos es un joven, de 23 años, que caminaba por la toma 2 de febrero y manifestó a la Policía que no sabía lo que hacía, faltándole el respeto.

Cabe aclarar que todos los detenidos por violar la cuarentena obligatoria son conducidos a las comisarías, pero la fiscalía no les formula cargos. Los notifica y quedan en libertad horas más tarde.

"También hemos tenido que intervenir varias veces por otras situaciones que se dan adentro de las viviendas, cuando festejan cumpleaños o realizan otras reuniones y actividades", acotó el comisario de la Unidad 45.

Estas situaciones no son contempladas por la cuarentena.

Comisaría 24

En la comisaría del barrio Don Bosco demoraron a un menor, de 17 años, que fue entregado a sus padres, y seis mayores de edad detenidos que deambulaban por la calle sin motivo. Uno de ellos ocasionó disturbios en la madrugada de hoy: fue hasta la casa de su ex pareja y se peleó con el hombre que estaba con ella.

"Tuvimos que intensificar los controles para que la gente entienda, porque si bien se les informa cuál es la situación, se cree que no les va a pegar de cerca", advirtió el subcomisario Castillo.

Comisaría 32

En tanto, desde la Comisaría 32 se informó que detuvieron a diez personas, todas mayores de edad. Entre los detenidos hay una mujer, quien se movilizaba junto a otros tres jóvenes, de entre 20 y 30 años, a bordo de un vehículo tipo utiliario que la Policía secuestró. "Iban tomando alcohol", advirtió el subcomisario Monsalve.

Desde la subcomisaria 79 se informó que no tuvieron detenidos en las últimas 24 horas.

En otras localidades cercanas, como Cinco Saltos, el personal detuvo a 20 personas en las últimas 24 horas por incumplir la cuarentena. Algunos, incluso, se volvieron muy violentos contra la Policía. Según informó Luis Balboa, de la Comisaría Séptima, tres sujetos se resistieron, entre ellos una mujer, un hombre, de 45 años, y un menor. En un control policial intentaron huir a bordo de una moto.

