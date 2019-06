Brutal ataque de perros a una joven estudiante en el barrio Pichi Nahuel

“Mi hija iba en bicicleta, la tiraron, y cayó contra una camioneta. Se lastimó la frente, se fracturó la nariz y se rompió dos dientes. Perdió el conocimiento y un vecino la trasladó al hospital donde quedó internada en observación. Hicimos todos los reclamos correspondientes al Municipio y en Zoonosis, pero no tuvimos respuesta”, contó la mujer.

Dijo que a los pocos días retiraron a la perra que tenía un dueño, pero no a los perros que hay sueltos.

“Quise hablar con el intendente, pero no me atendió. Los perros siguen ahí. Mis hijas van a estudiar, y el Municipio no se hace responsable. El 8 de mayo mi otra hija ya había sido mordida por uno de estos perros y la tuvimos que llevar a la clínica. Nadie se hace cargo de los gastos médicos”, reclamó.

Dijo que en el barrio viven intranquilos. “Desde Zoonosis nos toman el pelo. Nos dicen que van, pero no encuentran a los perros, y después nos dijeron que no son peligrosos. ¿La cara de mi hija no les dice nada? Mi hija no puede ni comer como le quedaron los dientes”, expresó la mujer.