Brutal ataque de dos perros a una mujer en un chacra

El dueño de la chacra alcanzó a frenar el ataque antes de que le mordiera la cara. El marido la subió rápidamente al auto y la traslado hasta la guardia de una clínica privada donde fue atendida.

“Tengo heridas en mi muñeca, y una herida de 6 centímetros en el pecho. Estoy haciéndome atender por una especialista mastóloga, que no atienden con obra social y es muy cara. Hasta el momento llegó facturados más de $3500 en gastos médicos, y me van a quedar secuelas”, expresó la mujer a LM Cipolletti.

Radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta y espera novedades desde Fiscalía. Por parte de la familia dueña de la chacra no recibió ninguna respuesta.

“Estoy con curaciones todos los días. No puedo mover la mano, y debo atender la herida del pecho. En Fiscalía me explicaron que esas razas de perros deben estar registradas porque se trata de animales peligrosos. Si no me lo sacaban de encima me mordía la cara, y no sé si me mataba”, relató la mujer.