Boschi dijo que el acta que entregó la Junta Electoral no es válida

“Lo que se nos entregó ayer no es un acta oficial, no tiene las firmas necesarias ni están acompañadas por una resolución. No es un comunicado oficial de la Junta Electoral. Eso se les entregó en la madrugada del lunes, a las 3 de la mañana, cuando todos fueron a patear las puertas”, expresó Boschi.

Dijo que el 49 por ciento de las mesas tiene errores gravísimos. “Hay votos a listas que no habían presentado candidatos a contralor. Certificados de escrutinio de una misma mesa que no coincidían con el telegrama, sumas que no daban, entre otros. El domingo fue una jornada caótica, hubo mucho robo de boletas, urnas que eran llevadas al baño junto con las autoridades de mesa, pasó de todo. Ahora tenemos que esperar, son 48 horas, por lo que deberíamos tener hoy una resolución oficial. Hasta tanto no vamos a adjudicarnos que ganamos porque somos prudentes. Los datos que hay no son oficiales, son de los fiscales de los partidos”, relató la candidata del PRO.

Dijo que ellos, como partido, hicieron las presentaciones correspondientes ante la Junta Electoral por irregularidades.

“No me animó a decir que hubo fraude, hay que esperar. Hubo muchas irregularidades, aseguró.

Durante los comicios del domingo pasado no se registraron mesas anuladas por detectarse alguna irregularidad, ni tampoco denuncias por robo o faltantes de boletas. Incluso el propio Aníbal Tortoriello, finalizada las elecciones, admitió que fue una jornada muy tranquila y sin problemas.