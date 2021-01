Una joven cipoleña creó un novedoso emprendimiento dedicado a la venta de exclusivas cajas con diferentes elementos y juegos para quienes desean disfrutar del placer de su sexualidad sin tabúes. Se trata de "Black Box Cipolletti", el cual arrancó a fines de septiembre de 2020 y, desde entonces, no para de recibir pedidos desde diferentes localidades de Río Negro y Neuquén.

Sin embargo, no pasó mucho hasta que a ambos se les ocurrió una idea para un emprendimiento que terminaría por revolucionar a la comunidad del Alto Valle. En diálogo con LM Cipolletti, la joven contó que -a partir de la situación que ellos estaban experimentando- comenzaron a preguntarse si el resto de las personas estaban viviendo algo similar y, en consecuencia, qué podían hacer para solucionarlo o devolverles algo de la famosa "llama" que estaban perdiendo.

"Pensamos en lo bueno que sería hacer cajas armadas con cosas sexuales para parejas o personas solteras. No sólo juguetes, sino todos los elementos necesarios para pasar el momento como, por ejemplo, champagne, vino o hasta tragos de autor. La idea desde un principio fue hacerlas de manera personalizada para que el cliente o la clienta pudiera agregar lo que quisiera y armar el kit a su gusto", comentó Ariana y agregó que así fue como dieron inicio a su emprendimiento y una nueva etapa en sus vidas.

A fines de septiembre de 2020, la joven de 24 años ya había puesto en marcha las redes sociales de "Black Box Cipolletti" con variadas fotografías de los productos que ya había armado a modo de presentación, siguiendo siempre una estética sensual, pero delicada. Poco a poco, los usuarios comenzaron a interesarse por la propuesta y -para sorpresa de la pareja- a hacer pedidos sin dudarlo.

Las primeras cajitas comenzaron a salir con elementos tales como vinos espumantes, copas, lubricantes y vibradores. Mientras que unas semanas después se despertó el interés por los juegos sexuales, que ahora son todo un boom. Los mismos consisten en juegos con cartas o dados acompañados de un reloj de arena y, dependiendo de cuál salga, la pareja debe realizar posiciones determinadas en lugares específicos de la casa, por un tiempo estipulado.

"Estoy sorprendida. Con mi novio hablábamos que ir al sex shop en la actualidad sigue siendo medio tabú todavía para muchos. Yo pensé que le iba a costar a la gente animarse a encargar sus cajas, pero es impresionante la cantidad de ventas que estamos teniendo. Hasta tuve que empezar a buscar más proveedores para abastecerme porque no daba abasto", expresó Ariana, entre risas.

Furor por las cajitas de placer

Ariana y su pareja arrancaron con el emprendimiento los últimos días de septiembre, pero el furor y el mayor número de ventas lo tuvieron en noviembre, luego de que los primeros compradores satisfechos comenzarán a recomendarlos en todo el Alto Valle e incluso en otras provincias.

Los principales compradores hasta el momento son oriundos de Cipolletti, Neuquén capital y Plottier y los eventos para los cuales desean los productos son de los más variados. Algunos buscan celebrar un aniversario de casamiento o de novios, mientras que otros quieren hacer un regalo único para algún cumpleañero o cumpleañera.

"Nos pasó que una señora compró una de las cajas para su amiga que se había separado hace poco y estaba soltera, ahí se nos abrió otra opción, que es para quienes desean disfrutar de su sexualidad. También hemos tenido pedidos para parejas que acaban de tener un bebé o que sufren de falta de apetito sexual. En esos casos yo los voy asesorando para ver qué podemos ir agregando en las cajas para ayudarlos de acuerdo a sus necesidades", detalló.

No obstante, la joven comentó que también le ofrecen a los clientes una lista con todos los productos que tienen disponibles y los cuales ellos pueden seleccionar por su cuenta a gusto y semejanza, ya sea desde cartas y antifaces hasta vibradores y lubricantes.

Lo más elegido por los cipoleños

Al consultarle sobre los productos que más eligen los compradores, Ariana comentó que ninguna caja de las que vienen armando sale sin un vibrador, los cuales vienen con pila listos para usar y en su mayoría tienen control remoto. También venden mucho los juegos sexuales.

En tanto, indicó que las personas que compran sus productos tienen entre 18 y 60 años, por lo que el rango de edad es amplio y las opciones, variadas. "Las personas a las que vendemos siempre nos aseguramos que sean mayores de edad, sino preferimos no concretar la venta", remarcó.

El producto más pedido por cipoleños y neuquinos es el vibrador.

En cuanto a otros pedidos no tan regulares, contó que fueron muchas las personas que comenzaron a pedirles otros artículos como látigos, pezoneras, bozales o correas, por lo que se tuvo que poner a investigar y seleccionar cuáles de ellos podía ofrecer sin perder el estilo del emprendimiento, que tiene como base la sutileza. "No quería pedir nada que fuera demasiado, pero lo que me pidieron lo vendí todo", aseguró.

El precio por un momento único

Por su parte, la cipoleña indicó que -a la hora de analizar el elevado número de ventas y usuarios que han mostrado interés en su emprendimiento- comentó que se debe en gran medida a la atención que brinda a los clientes y los precios que manejan, ya que son más moderados de los que se pueden encontrar en los mismos sex shops.

"Dependiendo de la caja, que suelen ponerle hasta cinco productos, el costo promedio es de $4 mil. Lo que hice fue incorporar diferentes tamaños de cajas para llegar a diferentes tipos de parejas. Algunos no se animan a regalar muchos productos y para que el impacto no sea muy grande hacemos unas que son mini, en las que ponemos dos o tres elementos como lubricantes y un mini vibrador. En esos casos, el valor es de $2700 o $3 mil", señaló.

Los precios van desde los $2700 a los $4 mil, dependiendo del tamaño de la caja.

Cada caja, una demostración de amor y dedicación

Finalmente, Ariana remarcó que tanto las cajas como la estética de las mismas están a cargo de ella y su pareja, por lo que cada requiere de tiempo, dedicación y cariño.

"Estamos hablando de un regalo que una persona le hace a otra, por eso hasta el moño tiene que ser perfecto. También agregamos, en el interior, un código de Spotify con una playlist de canciones que seleccionamos nosotros mismos. Quiero que tengan la mejor experiencia. A la semana de haber hecho la compra les mandamos una encuesta para saber si quedaron satisfechos o si tienen sugerencias para mejorar, y casi todos nos responden, a todos les gustó. Me pone contenta porque es un regalo muy original", concluyó.