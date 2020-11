Berra y Najul los más condicionados para el arranque

Al último capitán tuvieron que someterlo a estudios médicos para descartar una fractura de tibia, pero se estima que su recuperación total demandará no menos de dos semanas. El técnico no lo descarta, pero es muy complicado que llegue a estar disponible para la visita de Cipolletti a Desamparados de San Juan el 4 ó 5 de diciembre.

"Manolo" Berra se perfilaba dentro del 11 titular. Había tenido un par de prácticas de ensayo como marcador central y luego compartiendo el círculo de la mitad de la cancha con Lucas Mellado.

El cipoleño es otro de los tocados. El repatriado desde Chaco For Ever terminó con molestias musculares en el amistoso del sábado ante Independiente y se cree que no presentará mayores dificultades para recuperarse a tiempo. Para Gustavo Raggio es uno de los que empezará en el 11 ideal, por eso apuntalarán su recuperación.

Una situación similar a la que se generó con Damián Jara, uno de los marcadores centrales.

En puja

Además de las complicaciones por lesiones, el técnico tiene por delante la decisión de resolver en algunos puestos. Él mismo reconoció que la puja por el buzo con el número 1 está muy pareja. Todavía no está confirmado ni Facundo Crespo ni Nicolás Caprio.

Además, el santafesino se vio gratamente sorprendido por el rendimiento de Maximiliano Carrasco de 4. Allí está Matías Carrera, pero el técnico ya le hizo saber al mejor jugador albinegro de la última campaña que tiene competencia.

Y en ofensiva, uno de los nombres que se sumó sin hacer mucho ruido, pero está muy bien considerado por Raggio es Santiago Jara. En el amistoso ante el Rojo, fue él quien comenzó junto a López para los últimos metros.

Allí hay tres candidatos bien firmes para dos lugares. A los nombrados se suma Enzo Romero que ya está a la par del grupo y haciendo goles, dejando en el pasado la rehabilitación por la operación de ligamentos cruzados.