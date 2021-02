Barba Azul: no era fiesta clandestina y zafaron de la multa

Al final, la fiesta que un grupo de jóvenes celebró en la rotonda de Ruta 151 y 22 no era prohibida; y la clausura que recibió el local Barba Azul, ubicado en la rotonda cipoleña de las rutas 22 y 151 quedó sin efecto. Los responsables, quienes en su momento recibieron un acta de contravención y al menos 10 fueron detenidos por entorpecer el procedimiento de los inspectores y policías, demostraron en su descargo que no correspondía que se los sancione por una fiesta clandestina que no existió.