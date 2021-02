“Luján está acongojada y mal de ánimo, estamos todos indignados”, confió a LM Neuquén el propio Escobar y anticipó que tanto el agresor como el equipo al que representaba, 12 de septiembre + 30 fueron “excluidos de la competencia”.

image.png Carlos Escobar, director de árbitros del Don Pedro y capo del Tribunal, se mostró indignado.

Según la planilla, el acusado fue identificado como Gustavo Raúl González, aunque se cree que habría firmado con otro nombre para poder jugar porque estaba expulsado. Es decir, transgredió todas las normas habidas y por haber, en un hecho demasiado grave.

Mientras Luján, hermana del arquero de Independiente de Neuquén Ceferino Arregui, aún no fue autorizada para formular declaraciones por cuestiones legales, El SADRA, uno de los gremios de árbitros más importantes del país tomó cartas en el asunto y emitió un contundente comunicado.

SADRA Seccional NEUQUEN

"Torneos Don Pedro Quiere comunicarle a todos sus participantes y opinión pública, su total repudio a la acción incalificable del jugador número 10, quien firmó en el casillero de la Planilla de Firmas y Resultados del Equipo 12 de Septiembre categoría + 30 como GUSTAVO RAUL GONZALEZ

El mencionado jugador en una actitud cobarde, por demás descalificadora, que roza lo delictivo, durante el transcurso de un partido Amistoso, que se disputaba por la 11a fecha de encuentros programados por la Organización, en el regreso a la actividad, jugando en el Predio de Iglesias y frente a otro equipo similar

Al llamarle a la reflexión el Árbitro Femenino Srta. LUJAN ARREGUI, para que deje de infringir las reglas de juego, de protestar fallos y juegos bruscos, explicándole que conforme el Reglamento de la competición en partidos amistosos, se iría cinco minutos afuera del terreno de juego, para no expulsarlo, este sujeto, comenzó con una serie de improperios hacía la Jueza Principal, insultando con epítetos discriminadores de toda indole, hacia su condición de género y no obstante ello, se le abalanzó sobre la superficie corporal de la Arbitra y la Escupe vil, artera y cobardemente en el rostro, no respetando el Protocolo del Covid 19, del Reglamento de la Competición y además infringiendo la Ley del INADI y del Derecho a la Mujer.

Eventos Don Pedro SRL, repudia lisa y llanamente el episodio acontecido, acompaña en todo a la Colegiada agredida y quiere agregar que No permitió, permite ni permitirá jamás, que persona alguna agreda a un Árbitro de Fútbol menos a una Mujer, porque Jugadores, Público, Alcanza Balones, Paramédicos, Controles de mesas, Arbitros y Asistentes de ambos sexos, son parte de la familia Eventos Don Pedro.

Por ta motivo, nos solidarizamos con la Arbitra Srta. Luján ARREGUI, con sus colegas, con el SADRA y la APAF, ambas entidades que los nuclea a los Árbitros de la Región

Lamentamos profundamente lo sucedido y queremos informar desde la Organización De Eventos Don Pedro que:

1 Pedidmos las disculpas del caso por el hecho ocurrido.

2. Avalamos y acompañamos la Denuncia Penal de la Arbitra en contra del agresor Sr. González Gustavo Raul

3. Hemos decidido de Oficio, excluir definitivamente de las Competencias de Eventos Don Pedro SRL al individuo González Gustavo Raul.

4. Se ha dispuesto desde la Organización, Del Departamento Arbitral y desde el Tribunal de Disciplina de Eventos Don Pedro SRL, que el Equipo 12 de Septiembre + 30, en su totalidad que figuran en la Lista y Planilla de Buena Fe, NO participen del Torneo Inicial 2021, ni de ningún otro Campeonato, quedando fuera de toda Competencia

En nombre de la Organizacion Presidencia y Gerencia de Torneos Don Pedro"

Firmado

Carlos Escobar

Director Departamento Arbitral y Presidente del Tribunal de Disciplina Torneos Don Pedro

Cipolletti, 06 de Febrero del año 2021