"Aunque él esté adentro, necesito un botón antipánico"

El hombre que la golpeó, lastimó con un cuchillo y amenazó con violar a su hija está preso , pero el miedo no desaparece. Adriana, la vecina que vivió un calvario a manos de su pareja, volvió a pedir a la Justicia un botón antipánico para poder dar aviso a la Policía ante cualquier situación de riesgo. Además de las consecuencias psicológicas del ataque, contó que allegados al agresor fueron varias veces a su casa.

La mujer radicó la denuncia, pero la causa no avanzaba porque no podían encontrar al agresor, quien finalmente se presentó en la Fiscalía y el domingo fue acusado formalmente. "Desde la Fiscalía me llamaron ayer para informarme que iba a quedar preso por cuatro meses. No se cómo sigue esto, ni qué va a pasar con la causa", relató Adriana, quien dijo no sentirse segura, ni siquiera con el violento en prisión. "Tampoco sé que va a pasar con mi vida y mis hijos, que también están en peligro", manifestó a LU19.

Adriana manifestó que la golpiza dejó secuelas psicológicas que aún no pudo superar. "No quiero salir de mi casa, no puedo dormir. Es horrible la sensación de que alguien te va a quitar la vida y nadie te puede salvar", relató.

Hay otro factor que mantiene latente el miedo a ser atacada. "El ahora está preso, pero a mi casa vienen los compañeros de trabajo, porque él los manda. Yo no los atendí, pero no es que me siento segura porque él está adentro. Aunque él esté preso, necesito un botón antipánico", manifestó.