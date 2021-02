Dio que apenas se fueron los invitados, quedaron solos en la casa, y la encerró en el interior de la vivienda. La arrastró de los pelos, la golpeó y la pateó en el piso. Se le subió arriba y le apretaba el cuchillo contra la garganta mientras amenaza con matarla.

“Me pasaba el cuchillo alrededor del cuello y me decía que quería probar carne nueva, que yo ya estaba vieja para él, hablándome de mi hija. Amenazaba con cortarme, apretaba fuerte, y me marcó la panza. Yo estoy embarazada de dos meses, y él es el padre”, contó la mujer.

escrache a roldan.jpg

Dijo que le dio una piña en la mandíbula que casi la noquea, mientras le mostraba desde el celular la foto de su ex pareja con la cara desfigurada a golpes.

“Me ponía la foto que su ex compartió en las redes para escracharlo por la paliza que le dio. Me decía que me iba a dejar así. Yo estaba media aturdida por la trompada que me había dado, y me arrastró hasta el dormitorio. Me apuntó con el cuchillo y me dijo que mañana me iban en encontrar muerta; en ese momento lo empujé con todas mis fuerzas y salté por la ventana que da al patio. Caí muy mal, me golpeé fuerte, pero logré correr y subirme a la caja de su camioneta a gritarle a mis vecinos para que me ayuden, porque estaba todo cerrado con candado y no podía salir a la calle”, detalló la mujer.

Luego del pedido desesperado, llegaron los vecinos para rescatarla junto con un patrullero de la Policía. El hombre fue detenido y trasladado a la Unidad 45 del barrio Anai Mapu, pero en sólo cuatro horas quedó en libertad.

“Esa noche me tuve que ir de mi casa y esconderme en Fernández Oro donde un familiar. Pero el domingo fue a buscarme. Yo volvía a Cipolletti en moto por el camino de La Falda y me lo crucé, él iba en su camioneta. Cuando me vio, dio la vuelta y comenzó a perseguirme. Me mostraba una pistola y me quería atropellar. Tuve que meterme a un barrio privado y pedir ayuda en una garita de seguridad. Cuando llegó la Policía, ya se había escapado”, denunció la mujer en Fiscalía.

"Estoy presa en mi casa, no puedo salir por miedo a que me mate. Los vecinos me traen la comida"

Ahora ella vive con un patrullero en la puerta de su casa, y con miedo de que en cualquier momento el violento aparezca y concrete su amenaza de asesinarla. Tiene a su cargo dos hijas pequeñas de 11 y 9 años a quienes no les contó nada para que no se preocupen, y hasta debe esconder sus moretones para que no se den cuenta. Suplica que lo encuentren y lo encarcelen, y que hasta que eso pase al menos le entreguen un botón antipánico, artefacto que a casi una semana de la agresión aún no llegó.

“Las nenas me preguntan qué hace la Policía en la casa y sólo les respondo que es para protegernos. No quiero que sepan y se asusten”, expresó Adriana.

Adriana Huenchunao 3.jpeg Adriana durante la entrevista decidió tapar parte de su rostro con lentes de sol.

La mujer solicita a la Justicia que la escuchen y actúen con velocidad para poder vivir tranquila. El agresor está prófugo y no lo encuentran por ningún lado. El hombre es oriundo de Formosa, pero creen que se podría haber escapado a Trelew donde tiene muchos familiares que podrían esconderlo.

La justicia aún no lo imputó ya que no logran notificarlo porque no lo encuentran. Apenas sea notificado, comenzará la acción judicial y le formularán cargos. Hasta que eso no pase, los medios no podrán publicar su cara ni identificarlo con nombre y apellido.

144

Un antecedente que la llenó de miedo

Adriana tiene un régimen de visitas para que sus dos hijas pequeñas puedan ver a su papá, y los fines de semana debe llevarlas hasta su casa en Fernández Oro. Durante un año de relación no hubo inconvenientes, hasta enero pasado, cuando el hombre enfureció y la encerró en el baño por varias horas.

“Esa tarde se enojó porque hablé por teléfono con el papá de las nenas para organizar la visita. Algo que siempre hacía. Me metió al baño y me encerró, y me dijo que lo hacía para corregirme. Me gritaba que no tenía que tener ningún trato con él y que no tenía por qué llevarle a mis hijas”, explicó Adriana.

"Pido justicia, porque no quiero termina como Úrsula".

Luego de varias horas suplicándole que la dejara salir, y hasta pidiéndole perdón para que acceda, el agresor abrió la puerta y se disculpó dejando en evidencia una inestabilidad emocional sumamente peligrosa.

“Me pidió perdón, me abrazó y hasta lloró. Después en la semana me echó de la casa, y yo no tenía donde ir. Pero pasó lo mismo: se arrepintió y me pidió que me quedara”, comentó.

La mujer dijo que tras la agresión sufrida se enteró de la historia de la ex pareja del hombre, una joven de Centenario, a quien desfiguró a golpes y se tuvo que ir a vivir a otra provincia porque pese a haber denunciado, la Justicia no actuó y tenía miedo.

“Es injusto, ella se tuvo que escapar al Chaco y él andaba como si nada acá, libre y tranquilo”, reflexionó.