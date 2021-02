El femicidio se descubrió tras el llamado al 911 de un tío del propio imputado en el que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

Embed

Al llegar al lugar, la policía se encontró con el cuerpo sin vida de Úrsula y al agresor herido dentro de su auto, un Peugeot 307. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero de inmediato fue reducido y apresado.

Dentro del auto, los investigadores hallaron una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas. Se cree que esa fue el arma homicida y quedó secuestrada para peritajes.

La policía de Rojas "aprehendió en flagrante delito al sospechoso, quien prestaba servicios en el Destacamento Covico del partido de San Nicolás, pero estaba con licencia psiquiátrica hace unos cinco meses", informó El Tiempo Pergamino.

En TN agregaron que, tras el crimen, el hombre habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo usado en el homicidio, por lo que al detenerlo lo trasladaron al hospital Unzué.

“Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaria de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana”, dijo Patricia Nasutti, mamá de Úrsula según detalló el sitio Rojas Ciudad.

En medio del estupor y del dolor, amigas de la víctima publicaron en redes sociales algunos mensajes en los que ella les contaba que había sido golpeada y amenazada por el efectivo.

"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas", tuiteó una mujer identificada como @MiliiAlmiron y agregó una captura de pantalla con mensajes que Úrsula le había mandado.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMiliiAlmiron%2Fstatus%2F1359005513602727941 Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más pic.twitter.com/mWtrIBqr6z — M (@MiliiAlmiron) February 9, 2021

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", le dijo en esa conversación. Tras esa declaración la amiga le preguntó si Martínez le pegaba. "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié", le contestó Úrsula.

En otro tuit publicado por @MilagrosO_5 muestra una captura de pantalla con mensajes de WhatsApp de Úrsula del 19 de noviembre pasado donde la joven cuenta: "Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta".

"Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas. Una me miró y dijo '¿qué mira la cornuda?'", relató Úrsula y luego agregó: "Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMilagrosO_5%2Fstatus%2F1359032287459958785 Esta captura que me pasaron muestra que Ursula siempre vivió con miedo a un día nunca mas volver, hasta hoy que tristemente todo este infierno terminó para ella de la peor manera... BASTA DE DEJAR MACHITOS LIBRES #JusticiaPorUrsula #NiUnaMas #NiUnaMenos pic.twitter.com/1kjaTj6idd — (@MilagrosO_5) February 9, 2021

En Twitter, Úrsula también hablaba sobre cómo se sentía. En uno de los últimos posteos que publicó, escribió: "Hace dos días no como, vivo a mate y agua. No creo que termine muy bien".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUrsulaBahillo26%2Fstatus%2F1358654829971832833 Hace dos dias no como, vivo a mate y agua. No creo que termine muy bien. — (@UrsulaBahillo26) February 8, 2021

El asesinato de Úrsula generó protestas. Los amigos y familiares de la joven se convocaron en la Plaza San Martín y todo terminó con balas de goma, corridas y personas detenidas.

Tras ser dispersados por el personal policial, los manifestantes se volvieron a concentrar en la esquina de Avenida 25 de Mayo y Alem.

En el marco de la protesta, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio, fue incendiada y empujada contra el edificio policial. También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSalameEsAmor%2Fstatus%2F1359128686604267522 Cuando las amigas y amigos de Úrsula salen a reclamar porque denunció al femicida 18 veces y nadie hizo nada la respuesta es la represión. Pero el machismo no existe y nosotras somos locas que lo único que queremos es no depilarnos.pic.twitter.com/36MO1COhwb — Daniela (@SalameEsAmor) February 9, 2021

Según un informe policial, unas nueve personas, entre ellos cuatro menores de edad, fueron demoradas por los disturbios y resistencia a la autoridad. Todos ellos serán notificados de la formación de la causa y recuperarán la libertad en las próximas horas, informó la agencia de noticias Télam.