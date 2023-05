Aumentó la nafta y tomó por sorpresa a muchos: cuánto cuesta ahora

El miércoles no comenzó de la mejor manera para los vecinos de la región, en especial para aquellos que se trasladan en sus vehículos particulares al trabajo. Es que a varios tomó por sorpresa el nuevo aumento del combustible que ya se ejecuta en las estaciones de servicio YPF y Puma de la zona.

Es que si bien la medida había sido acordada por las secretarías de Energía y de Comercio el mes pasado, cuando renovaron el acuerdo de Precios Justos con el sector petrolero, en un momento trascendió que no iba a implementarse en lo inmediato. Sin embargo, lo concreto es que hoy a partir de las 8 se hizo efectiva y se aplicó el incremento de alrededor del 4% en el valor de la nafta.

La noticia generó la reacción de los automovilistas, quienes protestaron por el nuevo ajuste que impacta de lleno en sus flacos bolsillos. "Esto no da para más, voy a empezar a irme en bici al laburo en Cipo, prefiero c.... de frío y no de hambre", disparó un indignado vecino que, para colmo, intentó cargar antes del aumento con tanta mala suerte que llegó justo 2 minutos tarde...

“Entendemos que esto requiere esfuerzo de las empresas, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en los precios y en el bolsillo de la gente”, explicó, por su parte, Flavia Royón, la secretaria de Energía luego de la firma del citado acuerdo que ahora se puso en práctica.

“En el marco del programa Precios Justos se estableció un cronograma de aumentos en los precios en surtidor del 4% mensual hasta agosto de 2023. Dada la tasa de depreciación de la moneda verificada en los últimos meses, este nivel de incrementos implicará la contracción del margen de refinación o la disminución del precio del crudo en el mercado local a lo largo del presente año”, proyectaron, en tanto, desde la consultora Economía & Energía.

Sube el combustible y también la bronca...