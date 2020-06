Archivan proyecto del geoparque en el Cerro Azul cipoleño

La caducidad fue resuelta por la Legislatura el pasado 13 de marzo, cuando ya se vislumbraba la cuarentena estricta.

En procura de tener novedades sobre la situación del expediente, Salgado dio hace unos días con la publicación oficial, encontrándose con que la etapa a la que había arribado es la de "caducidad"

"Por lo menos, hubiesen tratado y discutido el proyecto, que es lo que corresponde. Y si no les parecía bien, no les gustaba y tenían sus argumentos, no lo hubiesen aprobado. Pero no salió nunca de la comisión. Es muy triste, es como que ni siquiera les hubiese interesado, en lo más mínimo", manifestó el reconocido paleontólogo que vive en Cipolletti.

El científico manifestó que también caducó otra iniciativa conservacionista: la creación del Área Natural Protegida Bajo de Santa Rosa y Salinas de Trapalcó, en jurisdicción de Lamarque.

Salgado sostuvo que van a insistir con su aprobación por parte de la Legislatura, a través de un nuevo texto. Al reclamo se sumarán las Asambleas Socioambientales de Río Negro, que vienen desplegando hace tiempo una intensa actividad de concientización.

LEÉ MÁS

Científicos apoyan la creación del geoparque Cerro Azul

La iniciativa del geoparque del Cerro Azul se estancó

Una cipoleña, la primera abogada graduada por examen virtual