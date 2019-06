Muchos se levantaron el domingo lamentando el corte de luz, pero sin saber bien de qué se trataba. Mientras se iban despegando los ojos, fueron notando que había algo raro. Los teléfonos comenzaron a fallar, no se podían sintonizar las radios y la noticia comenzaba a circular boca a boca. “Todo el país se quedó sin luz, ¿podés creer?”, comentaban en cada punto de la ciudad.

Cerca del mediodía, las calles cipoleñas registraron un significativo incremento del tránsito, vinculado a la conmemoración del Día del Padre. Sin embargo, el inesperado corte eléctrico hizo modificar los planes de varios.

Es que la situación generó un gran caos en la ciudad. Muchas panaderías no lograron cocinar el pan, por lo que tuvieron que excusarse con los clientes que se acercaron a comprar. Lo mismo ocurrió el sector gastronómico, donde muchos lugares tenían mesas reservadas que finalmente estuvieron desocupadas.

A las 17:10 comenzó a llegar la luz a muchos barrios cipoleños y a partir de ese momento, de a poco, la situación comenzó a regularizarse. Sin embargo, hasta anoche, al cierre de esta edición, en muchos puntos de la ciudad el servicio de electricidad seguía interrumpido.

Sin agua

También quedaron muchas cadenas de inodoros sin tirar, con la consecuente sorpresa que esto generaría a quienes fueran después a utilizar el sanitario. El problema en este caso fue que, a medida que se extendía el apagón, la ciudad comenzó a vaciarse de agua. La planta potabilizadora quedó fuera de servicio y las reservas domiciliarias se agotaron al punto tal que por la tarde la mayoría de los barrios cipoleños quedaron completamente secos.

--> Hubo problemas en las estaciones de servicio y cajeros

El inédito apagón que se registró ayer en todo el país tuvo importantes coletazos en la ciudad. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió en varias de las estaciones de servicio donde se vio afectada la atención. En algunos casos directamente se dejó de cargar combustible, mientras que en otros se cargó pero solo se cobró en efectivo.

Esta situación generó un caso muy particular, cuando un automovilista llegó sin cash a la estación de servicio. Le dijeron que no podía pagar con tarjeta de débito, ya que por falta de conexión no funcionaba el sistema.

Ante esta situación, el vecino resolvió ir caminando hasta un cajero automático que no quedaba tan lejos del lugar en el que se encontraba. Pero una vez en la dependencia bancaria, no pudo utilizar el cajero producto del corte de suministro eléctrico. “Siempre triunfando”, dijo irónicamente el cipoleño al volver.