Ampliar la planta cloacal costará unos $50 millones

Para dejar de contaminar el río y favorecer los desarrollos urbanos en la ciudad, el Municipio aseguró que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) entregará, en el plazo de un mes, el proyecto para poder avanzar con las obras de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

El presupuesto rondará los 50 millones de pesos y esperan grandes beneficios a futuro para Cipolletti.

Si bien el tema está siendo tratado desde mediados del año pasado, aún no se presentó el proyecto para poder iniciar las tareas pertinentes.

Hoy la planta está funcionando a tan sólo un tercio de su capacidad y tira un 50 por ciento de los desechos en crudo al río, razón por la cual todos los esfuerzos están puestos en que trabaje a un 100 por ciento. Un plan similar para frenar la contaminación había sido ordenado por la Justicia al aceptar un recurso de amparo colectivo, a fines del año pasado.

Diego Vázquez, secretario de Gobierno del municipio de la ciudad, aseguró que han estado buscando el financiamiento pero que “la jurisdicción sobre la planta de líquidos cloacales corresponde al DPA” y que las consecuencias de la demora “la viven todos los cipoleños”.

“Ellos se comprometieron a culminar el proyecto en un mes para que pueda ser entregado a Nación. El presupuesto puede ser de 48 o 55 millones de pesos y lo que hicimos nosotros fue lograr que pueda ser aprobado de manera rápida una vez realizada la presentación”, explicó Vázquez.

El paso siguiente será el comienzo de un trabajo en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos, que depende del Enohsa, para obtener los fondos, licitar la obra y empezar la expansión.

Los importantes beneficios de la ampliación afectarán a la ciudad en la actualidad así como también en el futuro. “Se dejará de contaminar los ríos, no se trata de un plan de saneamiento pero sí de dejar de contaminarlos. También permitiría que los nuevos desarrollos urbanos puedan contar con cloacas. Hay barrios nuevos que no tienen porque el DPA no les da la factibilidad, el sistema está colapsado”, afirmó el funcionario.

No obstante, los plazos se extendieron de manera evidente y la respuesta que dio el DPA a las autoridades fue que “existía un plan integral de cloacas, un master plan de desarrollo, al cual se le acoplaría la ampliación. Pero nunca pasó y se presentó el primero de manera individual”, lo que llevó a que los tiempos se extendieran más de lo esperado.

Para el Municipio, los trabajos en la planta de tratamiento de líquidos cloacales son un tema central, de gran importancia para la gestión por el impacto que tendrá en la comunidad.

Río Negro

La Justicia exige remediación

La Justicia Federal de Roca falló a favor de un amparo colectivo y ordenó a los distintos organismos con responsabilidad en el tratamiento de efluentes y el control del río Negro que diseñen un plan de obras y trabajos para sanear sus aguas. Frenar el vertido de efluentes a nivel local es sólo una parte de una tarea mucho más amplia que requiere la intervención de la AIC y los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén ya que la contaminación avanza aguas abajo llegando cada vez a más ciudades. Según afirmaron los amparistas, el plan de remediación aún no fue dado a conocer.

Servicios

Necesidad urgente para la ciudad

El proceso

La comuna espera que el DPA defina el proyecto para salir en busca de financiamiento. Esperan un guiño del Enohsa para acortar los plazos.

Red colapsada

Según informó el secretario de Gobienro, Diego Vázquez, el DPA no da la factibilidad para nuevas conexiones de cloacas porque la red está colapsada.