Alumnos movilizados reclaman un acto de egresados presencial

"Queremos que nos escuchen. Ya que no tuvimos clases presenciales durante todo el año y nos perdimos de disfrutar muchas cosas, por lo menos que nos dejen tener un acto de egresados que no sea por Zoom, como algo más que quede perdido", expresó Serena, una de las estudiantes que se movilizó esta mañana.

Tomó la posta un grupo de aproximadamente 40 alumnos de 17 y 18 años que cursan quinto año en el Instituto Nuestra Señora de Fátima. Dijeron que volverán a movilizarse la semana próxima con estudiantes de otros colegios.

Los alumnos se trasladaron hasta el Municipio, donde les comunicaron que el intendente Claudio Di Tella no los podía atender. Luego se dirigieron hasta el Concejo Deliberante. Allí tampoco los atendió su presidenta Silvana Larralde. Pero se comprometieron a recibirlos el martes que viene en el edificio municipal de calle Yrigoyen.

Llevaban una carta que expresa su sentir y comparten con otras comunidades educativas.

La promoción 2020 de Fátima indicó que solo tuvieron siete días de clase presenciales y que esa situación les provocó mucha tristeza, angustia e incertidumbre. En el escrito enfatizaron que durante todo el año se comportaron de manera responsable, entendiendo que la vida y la salud están primero.

No obstante, los alumnos se animaron a expresar su deseo tras advertir que se flexibilizaron muchas actividades recreativas, deportivas y comerciales. Apelaron a la comprensión de las autoridades para que luego de ocho meses de pandemia puedan verse, se saquen una foto, puedan proyectar un video, volver a ponerse el uniforme y despedirse de los directivos y profesionales que los acompañaron durante 14 años.

"Necesitamos que nos autoricen a tener un acto de egresados presencial, y si no, que nos digan por qué no se puede, porque no entendemos por qué se puede jugar al fútbol, por qué se puede ir a danza, a jockey o a básquet y nosotros no podemos cerrar el año de esta manera", reiteró Serena, una de sus alumnas.

Los estudiantes están pidiendo un acto de egresados formal que los convoque al aire libre con todas las medidas de seguridad: barbijos o tapa bocas, distancia social de dos metros y el acompañamiento de sus tutores. "Creemos que se podría realizar sin problemas, no sería nada del otro mundo", expresaron.

Sin embargo, esta mañana no les dieron ninguna respuesta a su reclamo. Ellos sabían que podía pasar y no bajarán los brazos. "Esto es potestad del Ministerio de Educación, pero les solicitamos que por favor intervengan por nosotros y eleven nuestra petición", indicaron.

La semana próxima redoblarán sus esfuerzos con otros colegios de la ciudad. "Necesitamos volver a la escuela y sentir que cerramos una etapa de la vida", concluyó Serena.

Fátima tiene patio y una chacra -que le pertenece al obispado- para realizar una celebración de fin de año presencial. Hay otras escuelas que no, pero el colegio Limay ofreció sus instalaciones externas para las instituciones que no reúnan las condiciones para llevar a cabo un acto al aire libre, con un protocolo de seguridad.