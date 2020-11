En octubre pasado tres reconocidos kiosqueros cipoleños, quienes firman como referentes del sector, presentaron una nota enviada al secretario de Fiscalización Municipal, Cristian Blanco, en el que exigían la ampliación del horario comercial y la incorporación de varios productos para la venta en sus locales. Los horarios con las últimas flexibilizaciones se normalizaron, pero los nuevos productos no fueron permitidos. Se trata de bebidas alcohólicas y bebidas energizantes en envases descartables, y medicamentos de venta libre.

“Solicitamos la autorización para la venta de cerveza en lata en todas sus medidas y cervezas en envases de vidrio no retornable lo que significa que no tendremos cajones en el local. Autorización para la venta de espumantes con y sin alcohol, fernet, gancia y bebidas energizantes”, expresaron en la nota.

También sumaron la venta de medicamentos de venta libre, es decir, que no necesitan receta médica. Mencionaron analgésicos como Actron, Ibupirac, Té Vick, Tafirol, Uvasal, Alikal, Cafiaspirina, Bayaspirina, Sertal y Buscapina entre otros.

“Nosotros vemos como cualquier otro comercio puede vender productos del rubro de kioscos y nosotros no podemos sumar los de ellos. Por ejemplo, hoy en las vinotecas te venden cigarrillos, chocolates, bombones, y nosotros no podemos vender una cerveza. No se entiende. Pedimos que el comercio sea justo, nada más”, reclamó Eduardo Giaconia, quien lleva 34 años en el histórico kiosco de la esquina de 9 de Julio y Miguel Muñoz.

Dijo que la crisis por la pandemia golpeó fuerte al sector, y que muchos locales cerraron.

“Somos más de 100 kioscos en Cipolletti, pero en estos meses muchos cerraron, otros debieron despedir empleados, endeudarse, o tienen deuda de alquiler o servicios. Las ventas, en mi caso, cayeron a la mitad. Recién ahora se empieza a mover un poco más, pero está difícil. Y no es justo que otros rubros vendan nuestros productos. Equidad sería que, si a nosotros no nos permiten incorporar nuevos productos, a ellos tampoco se lo permitan”, expresó el comerciante en diálogo con LM Cipolletti.

Los kiosqueros dijeron que insistirán con su pedido con la intención de poder recuperar parte de las pérdidas por la caída en las ventas de gran parte de este año.