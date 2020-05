Allen no tiene casos activos de coronavirus

La secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud advirtió de igual forma que el no tener casos activos en la ciudad no significa que el virus no esté circulando, y llamó a continuar con las medidas de prevención.

El senador Alberto Weretilneck también pidió mantener los recaudos a través de las redes sociales al informar que Allen se quedaba sin pacientes contagiados con el virus.

Otras de las ciudades del Alto Valle que no tienen casos activos son Cinco Saltos y Fernández Oro. Actualmente Cipolletti cuenta con 7 casos activos mientras que Roca tiene 4 al igual que Villa Regina. En total los curados en toda la provincia son 219.

Alberto Weretilneck on Twitter Con el alta médica de la trabajadora hospitalaria de Allen, ya no hay casos activos de coronavirus en esa ciudad. En Río Negro hay 219 personas recuperadas de COVID-19. Un enorme agradecimiento a todos los trabajadores de Salud que nos cuidan y curan. #QuedateenCasa pic.twitter.com/Mhxwlc4JEC — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 15, 2020

LEÉ MÁS

Polémica por una nueva muerte en Choele Choel

Bariloche: se agrava la situación sanitaria por el coronavirus