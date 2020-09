Alertan por sugestivo servicio telefónico para pacientes Covid-19

"Me pareció raro que me piden fotocopia del DNI para hacer una video llamada. Yo justo me había comunicado con el 109 y esperaba que me llamen para ver si me daban el alta y cuáles eran los pasos a a seguir, cuando me mandan un mensaje por este tema al celular. No sé si fue una coincidencia o qué. Pero, luego de eso, me comuniqué con una doctora del hospital, le comenté mi duda y me dijo que el procedimiento no era así. Entonces, opté por no dar nada. Yo ya tuve problemas con una tarjeta y por teléfono no doy más datos personales", relató el paciente de Covid-19 a LMCipolletti.