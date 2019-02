Para poner coto al fenómeno, dirigentes de la actividad tienen previsto comunicarse con las autoridades locales de la Policía. No tienen mucha fe de tomar contacto además con el área de Seguridad Ciudadana del Municipio ya que su titular, Aldo Mildenberg, todavía no ha respondido al problema de las transferencias de licencias suspendidas por orden del intendente Aníbal Tortoriello.

Según la información disponible, el hecho se produjo a las 4 de la madrugada y afectó a un tachero de radio taxi Comahue, de unos 60 años, cuyo nombre trascendió pero que aquí se prefiere mantener en reserva.

4 asaltos violentos sufrieron taxistas de la ciudad en lo que va del año.

Un sujeto le puso un arma de fuego en la cabeza y le quitó el celular, dinero y se llevó el taxi. La víctima quedó tirada a su suerte en un tramo de calle Domingo Savio, no lejos del asentamiento 2 de Febrero.

En su desesperación, el taxista, que al parecer sufre del corazón y tiene diabetes, comenzó a correr al vehículo para al menos no perderlo de vista y ver en qué dirección se iba. Para su fortuna, el asaltante abandonó el auto a poco de andar, cerca de la toma. El alivio del tachero no pudo ser mayor puesto que el auto, además de ser su herramienta de trabajo, todavía lo está pagando.

Fuentes del sector indicaron que el taxista, en medio de su sobresalto emocional y casi sin aliento, habría solicitado ayuda a un colega de otra empresa de taxis, pero no habría tenido ningún eco. Por tal motivo, ayer entre los conductores del rubro circularon mensajes en los que se destacó la necesidad de ser solidarios entre compañeros de labor como única forma de mejorar los niveles de seguridad. Nadie sabe a quién le puede tocar alguna vez tan dramática experiencia.

En la actividad, consideran que lo que se está viviendo tiene visos de una escalada delictiva a la que se tendrá que poner fin cuanto antes. Hay miedo y también hay desazón porque estos hechos ocurren en momentos en que se experimente una gran caída de usuarios.

Las licencias, en el ojo de la polémica

En algunos sectores de los taxistas se considera que la ola de atracos podría estar relacionada tangencialmente con la polémica abierta por el intendente Aníbal Tortoriello al suspender la transferencia de licencias por un período todavía no delimitado. Tacheros consultados cuestionaron la argumentación que hizo el jefe comunal para defender la medida, puesto que hizo hincapié en la existencia de un mercado en el que se barajarían altas cifras por la venta de este tipo de habilitaciones municipales. En concreto, en declaraciones por radio de hace un tiempo, Tortoriello habló de un “gran negociado” y de que las transacciones implican cifras de 300.000, 400.000 o 500.000 pesos. La mención de tales cifras habría puesto al rubro en el ojo de los siempre atentos amigos de lo ajeno. Así, como un efecto colateral no buscado por nadie, ahora se asistiría a un problema de seguridad. A todo esto, en relación con la polémica por las licencias, los tacheros siguen esperando una respuesta del Ejecutivo municipal a su pedido de que se suspenda la prohibición. Han pasado más de dos semanas de espera, pero la resolución oficial no aparece. Ahora bien, en la actualidad Tortoriello está de vacaciones y vuelve la semana próxima. Es posible que los taxistas tengan que aguardar un tiempo más.

