El encuentro, desarrollado este viernes por la mañana, tuvo como protagonistas a Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos escritores ultraconservadores que visitan Neuquén para brindar charlas en rechazo del movimiento feminista. Las mismas se llevan a cabo desde el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes y la Iglesia Jesús Es Rey.

Como parte de su recorrida, visitaron el colegio secundario A.M.E.N donde dieron una charla a alumnos de cuarto y quinto año en la que hicieron comentarios homofóbicos y discriminatorios, que fueron cuestionados y repudiados por la mayoría de los adolescentes.

Embed @AgustinLaje me dijo q me faltaban cromosomas y q me ponga a estudiar xq era una nena, siendo q el hoy en mi colegio vino y dijo q los travestis se disfrazaban, que el aborto con percha es propaganda para los medios y q los transexuales tenian retraso mental. — giulilu (@giulilu12) 10 de agosto de 2018

La tensa situación se pudo observar a través de la viralización de una serie de videos filmados por los propios jóvenes. En los mismos se pueden escuchar algunas de las frases en medio de los cuestionamientos de los chicos.

“La homofobia no existe, es un invento idiomático” y “Hay una ley que dice que un hombre disfrazado de mujer es una mujer” son algunas de las expresiones que lanza Márquez. Al ser cuestionados por algunas estudiantes, ellos responden “Sos salida del medioevo nena”, “estudien” y las tratan de “tontas”.

“No me parece sano que las autoridades del colegio permitan que venga un señor a denigrarnos, nosotros sabemos manejarnos en un ámbito de respeto, pero no me gusta que me pasen por encima, la libertad de expresión no te habilita a faltar el respeto y discriminar”, expresó una de las estudiantes de quinto año a LM Neuquén.

La joven contó que la escuela planteó el espacio como una charla en horario escolar en la que “supuestamente podíamos opinar pero no podías ni hablar, te tomaban el pelo, eran sarcásticos y te insultaban”.

Con el paso de los minutos, el enojo de los estudiantes se fue generalizando. Pía contó que los directivos estaban presentes pero no intervinieron.

"La directora dijo que no lo veía como falta de respeto ni discriminación, pero está todo filmado. Se quedaban callados y los miraban con orgullo. Obviamente nos sentimos atacados por la propia educación", manifestó.

"Nadie debería permitir que venga alguien a faltar el respeto o discriminar haciendo sentir a alguien trans que tiene una enfermedad mental", agregó la joven.

A lo largo de los últimos meses, en medio de la promoción de un libro, Laje ha sido protagonista de varios cruces mediáticos como el que tuvo con la cantante teen Lali Espósito al cuestionar que nenas de 12 años utilizaron el pañuelo verde en el medio de un debate sobre la despenalización del aborto.

"Nenas de unos 12 años esperando con pañuelos verdes una obra infantil. Seamos sinceros, ¿Qué pueden saber estas chicas sobre el aborto?", sostuvo el politólogo en las redes.

Politólogo y escritor, Laje, a sus 29 años, se ha convertido en uno de los oradores más activos de América Latina

Otra polémica frase de Laje, en medio del avance de la igualdad de género, fue durante un congreso internacional en España donde sostuvo que “la ideología de género es una imposición que se ha decidido a espaldas de la gente”.

No es la primera vez que el colegio A.M.E.N. está involucrado en una polémica en medio del intenso debate por la despenalización del aborto.

Reparten folletos contra el aborto en un colegio local

Tiempo atrás, en marzo más precisamente, las autoridades del establecimiento repartieron a sus alumnos un folleto que advierte que permitir la interrupción de los embarazos es abrir la puerta a “un genocidio” que haría “extinguir” la vida humana.

La iniciativa les cayó mal a varios padres, que difundieron el contenido del volante por redes sociales.

