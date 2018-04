Abusos a chicos del Rojo: "Ni siquiera era un secreto"

En una entrevista con el canal TN, la mujer aseguró que los encuentros sexuales por dinero “entre sus compañeros eran como una joda, un pasatiempo, en su mente no era tan tremendo. Ni siquiera era un secreto, todos lo sabían”. Y aseguró que el joven, Joaquín V., “jamás imaginó todo esto. Le cuesta entender lo que está viviendo. Él en Cipolletti no se animaba a salir. Se ponía una gorra y lentes para ir a la calle. Yo le explicaba que ya está, que no podía hacer nada. La gente juzga sin saber. Tenía miedo de que lo reconocieran y le gritaran algo. Iba a correr de noche para que no lo vieran”.

La madre contó que la primera vez que sufrió los abusos fue a los 17 años, mientras estaba en la pensión. “Tuvo como máximo cinco encuentros, no más. No vivía de eso. La primera información lo dañó mucho, porque se lo acusaba de ser parte de la red”, explicó. En efecto, esa fue la primera sospecha de la Fiscalía de Avellaned, ya que el joven fue apuntado por dos compañeros menores de edad de ser el nexo entre los adultos y los jugadores. Los adolescentes aseguraron que incluso los acompañaba y recibía una parte del pago que hacían los pedófilos.

Los aportes que hizo Joaquín V. para identificar a los abusadores aliviaron su situación procesal.