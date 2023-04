"Ocurrió en Dessus Arte & Ballet. Simplemente al mirarla me dijeron que no. Ni nos dejaron pasar, directamente nos atendieron desde la puerta como si fuésemos bichos raros. En ese momento, no me enojé sino que quedé en estado de shock. Primero, nos dijeron ‘¿qué están haciendo acá’?. No hay lugar', siendo que hablé el miércoles con ellas mismas y me habían citado para el viernes -ayer- a la prueba", cuenta indignada a LM Cipolletti.

image.png

"Ella está re bien estimulada, siempre tuvo el apoyo terapéutico completo, cumplió con todo para lograr un desarrollo lo mejor posible. Con dos hermanas mayores, que ayuda también. Cuando fuimos a llevarla me molestó lo que pasó. ¿No hay lugar o es porque mi hija tiene síntomas?, les pregunté. Dudaron y me respondieron: 'sí la verdad que sí, no trabajamos con chicos así", repasa la polémica argumentación y el desprecio que recibió.

Y agrega con su relato que genera impotencia: "¿Así cómo?, insistí. 'Con discapacidad', me respondieron, ni siquiera le llamaron capacidades especiales... 'No pueden tomarle la prueba para ver sus condiciones, la van a calificar por su síndrome... Si ustedes no tienen apoyo, me puedo quedar yo, no traje acompañante pero si la ven bailar se darán cuenta de que no hace falta. Igual lo puedo conseguir y traer yo -me ofrecí-. Como mamá conozco el potencial de mi hija, va al centro infantil, hace vida normal".

Luego, con el corazón abierto, se refirió a sus sentimientos tras la injusticia. "No buscaron alternativas, No me queda rencor, sino desilusión. Esa Academia está acompañada por la de Julio Bocca, de Buenos Aires, esperaba otra actitud. Rencor no, pero la vida misma se encarga de demostrarle a estas personas lo que dejan".

Recordó que "estuve averiguando en otra Academia de Cipolletti pero no conseguí lugar, busqué por otros lados. Pero acá me quedó este sabor amargo y desencanto. Hubiese sido diferente si me hubiera explicado, 'no hemos trabajado con casos de inclusión, es nuevo. Pero nos trataron como si se enfrentaban a algo muy malo".

"Sofía asiste al Centro Infantil N° 3 y el año que viene irá a salita de 4. Tiene dos hermanas, una de 9, otra de 6, que la estimulan aún más. Caminó al año y medio cuando me decían que podía caminar recién a los 3 ó 4 años", aclaró sobre los admirables avances de su nena.

Y en el final dejó un mensaje a la sociedad. "A Sofi es la primera vez que la discriminan así, pero conozco muchos casos. Que la gente empiece a incluir y dejen de mirar raro a los chicos con capacidades diferentes, es horrible el sentimiento y el mal momento. Lamento que no pude reaccionar, le dije unas cosas y me retiré, fue muy fuerte y horrible el momento".